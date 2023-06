Lehrer werden ins Ruhrgebiet versetzt: Eltern protestieren

An vielen Schulen im südlichen Kreis Borken haben sich am Dienstag Eltern versammelt, um gegen die Abordnung von Grundschullehrern ins nördliche Ruhrgebiet zu demonstrieren.

An der Cordulaschule in Gemen sind rund 80 Eltern dem Ruf von Britta Weiß gefolgt. „Das zeigt, wie sehr das Thema allen unter den Nägeln brennt“, sagt die Vorsitzende der Schulpflegschaft. Sie ärgere besonders die Kurzfristigkeit, mit der die zuständige Bezirksregierung in Münster zwei Lehrer der Schule versetzt hat, um im Ruhrgebiet Lücken zu stopfen. Erst eine Woche vor den Sommerferien gab es Gewissheit. „Und dann ist es ja nur eine Lösung für ein Jahr. Was bringt das?“, fragt sie eher rhetorisch.