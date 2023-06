Fünf Empfehlungen zum Schlösser- und Burgentag 

Mehr als 30 Schlösser- und Burgen öffnen am Sonntag (18. Juli) im Münsterland ihre Pforten. Die Redaktion gibt fünf Empfehlungen, welchen Gebäude man unbedingt einen Besuch abstatten sollte.

Das Schloss Itlingen bei Herbern öffnet am Schlösser- und Burgentag seine Pforten.

Im Münsterland gibt es mehr als 100 Schlösser, Burgen, Herrenhäuser und Klöster. Nicht alle von ihnen sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Doch viele öffnen am Schlösser- und Burgentag am 18. Juni (Sonntag) ihre Pforten und gewähren Einblicke, die man sonst nicht so einfach erhalten kann. Die Redaktion hat fünf Empfehlungen zusammengestellt, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Schloss Itlingen in Herbern

Die Geschichte des Schlosses Itlingen geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Seit dem 16. Jahrhundert befindet sich das Wasserschloss, das in Herbern (Ascheberg) liegt, im Eigentum der Familie Freiherr von Nagel. Teile des jetzigen Schlosses wurden im Jahre 1692 von Ferdinand von Nagel und dem Architekten Gottfried Laurenz Pictorius erbaut. Etwa 50 Jahre später ließ Adrian Wilhelm von Nagel Itlingen durch den Barockbaumeister Johann Conrad Schlaun umbauen und erweitern.

Am Schlösser- und Burgentag werden von 10.30 bis 16.30 Uhr Führungen durch den Saal und die Kapelle angeboten. Eine Anmeldung sollte bis zum 16. Juni per E-Mail erfolgen. Normalerweise ist das Schloss Itlingen nicht für die Öffentlichkeit geöffnet.

Haus Geist in Oelde

Sonst können Interessierte das Haus Geist, das zwischen Oelde und Ennigerloh in der Nähe des Waldgebietes Geisterholz liegt, nur aus der Ferne bestaunen. Beim Schlösser- und Burgentag öffnet das ehemalige Wasserschloss im Stil der Lipperenaissance und des Barocks aber von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr werden Vorträge zur Geschichte des Hauses Geist angeboten. Dabei erzählt Hubertus Pellengahr-Gröblinghoff unter anderem von wechselnden Besitzern, Bränden und Bundespräsidentenbesuchen zur Diplomatenjagd. Es kann auch ein Blick in die Pferdefuttermittelproduktion geworfen werden. Für Kinder steht eine Strohburg bereit.

Schloss Nordkirchen

Oft wird das Schloss Nordkirchen auch als das „Westfälische Versailles“ bezeichnet. Die imposante Schlossanlage samt herrschaftlichem Park zieht jährlich nicht nur viele Besucher an, sondern ist auch öfter Schauplatz für Filmdrehs. Ebenso beherbergt das Schloss die Finanzhochschule des Landes NRW.

Beim Schösser- und Burgentag ist die „Lebende Couch“ im Schlosspark aufgebaut (13, 14, 15 und 16 Uhr). Das Schloss ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Haus Horst in Heek

An der Ahauser Aa liegt die Wasserburg Haus Horst in Heek. Das Gebäude wurde im Jahr 1580 errichtet und war bis zum Jahr 1665 Adelssitz der Eheleute Jakob von Keppel und Elsebe von Münster. Mittlerweile befindet sich das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Privatbesitz und kann nur von außen bestaunt werden. Auch beim Schlösser- und Burgentag können die Innenräume nicht besichtigt werden. Dafür ist die Parkanlage von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Ebenso werden verschiedene Führungen – Themen sind „Arbeiten und Leben in den Kellergewölben“ oder „Vom Baum zur Wärme“ – angeboten. Um 11, 12.30 und 14 Uhr gibt es außerdem Bastelaktionen mit Holz. Auch die rollende Waldschule des Hegerings Ahaus-Heek ist vor Ort.

Burg Vischering, Burg Lüdinghausen und Burg Kakesbeck

Wer Schlösser und Burgen spannend findet, wird am 18. Juni nicht um einen Besuch von Lüdinghausen herumkommen. Dort gibt es mit der Burg Vischering, der Burg Lüdinghausen und der Burg Kakesbeck gleich drei Wasserburgen zu besichtigen.

Bei der letztgenannten werden von 14 bis 17.30 Uhr öffentliche Führungen angeboten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wissenswertes zu Schlössern und Burgen im Münsterland Im Münsterland gibt es weit über 100 Schlösser, Burgen und Adelssitze so wie das Schloss Raesfeld auf dem Bild. Nicht alle werden touristisch vermarktet und nicht alle nehmen am Schlösser- und Burgentag teil. Foto: Bernd Thissen/dpa Die 100-Schlösser-Route ist insgesamt rund 960 Kilometer lang und führt auf vier Rundkursen durch das ganze Münsterland vorbei an den Schlössern und Burgen. Auch das Haus Rüschhaus liegt an der Route. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Was ist das älteste Schloss im Münsterland? „Zu hundert Prozent sicher können wir hierbei nicht sein“, teilt Münsterland e.V. mit. Aber: „Wenn man der Gründungslegende glaubt, wäre es Museum Abtei Liesborn, denn das hat der Legende nach Karl der Große gegründet.“ Foto: Dierk Hartleb/dpa In der Schlösser- und Burgenregion Münsterland ist es die Burg Bentheim die höchste Burg. Foto: Friso Gentsch/dpa Die größte Anlage hat Schloss Nordkirchen. Dort zieht es jährlich mit rund 500.000 auch die meisten Besucher hin. Foto: Imago Die meisten Wasserburgen gibt es in Lüdinghausen. Im Bild zu sehen ist die Burg Vischering. Foto: Martin Gerten/dpa Das kleinste Schloss ist die Burgruine Nienburg, von der nur noch ein Steinhaufen zurückgeblieben ist. Foto: imago stock&people Das Schloss Senden hat den ältesten Dreiecksgiebel. Foto: www.imago-images.de Die Burgruine Tecklenburg ist Europas größte Freilicht-Musiktheater-Bühne. Foto: Imago Die Wasserburg Anholt hat die größte private Kunstsammlung, die für ein Publikum sichtbar gemacht wurde. Foto: dpa/lnw

Die Burg Vischering hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, das Tiefdruckverfahren kennenzulernen und durch Anleitung des Künstlers Andreas Gorke selbst auszuprobieren. Zudem kann man ab 11 Uhr bei der multimedialen und interaktiven Dauerausstellung im Museum in der Hauptburg mehr über die Burg Vischering erfahren. Anmeldungen bis zum 17. Juni per Mail oder telefonisch unter 0259/179900.

Noch mehr Programm bietet die Burg Lüdinghausen. Unter anderem öffnen die „Freunde der Burg Lüdinghausen“ die historischen Räume aus der Zeit der Renaissance. Dabei können die Gäste etwa den großen Kapitelsaal und die steinerne Ahnentafel des Gottfried von Raesfeld nach vorheriger Anmeldung (bis zum 17. Juni) entdecken. Ebenso können sommerliche Blumengrüße selbst gestaltet werden. Im Innenhof wird die Skulpturenausstellung „FormArt 2023“ präsentiert, der Amateur-Radio-Club stellt sich vor, die Lüdinghauser Marinekameradschaft singt Seemannslieder und bei einem Lehrerkonzert wird Dixieland und Harfenmusik zu hören sein. Für den Nachwuchs gibt es eine Aufführung des Figurentheaters „Der Puppenwagen“.