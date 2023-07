Messerangriff in Emsdetten: Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich nicht

Ein Notarzt arbeitet an seinem Einsatzfahrzeug. Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten im Münsterland ist eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Ein Messerangriff mitten in der Emsdettener Innenstadt. Als eine 62-jährige Frau am Freitagabend eine Pizzeria in der Straße In der Lauge verließ, wurde sie von einem 64-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Mann flüchtete zunächst auf einem Fahrrad, konnte später jedoch von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.