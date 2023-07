Ein Notarzt arbeitet an seinem Einsatzfahrzeug. Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten im Münsterland ist eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Jana Brüggemann saß am Freitag in Emsdetten in einem Restaurant, als klar wurde, dass vor der Tür eine Frau Opfer eines Messerstechers geworden ist. „Ich habe meinen Stuhl weggeschoben und bin rausgerannt“, erzählt sie später. Sie sorgte dafür, dass die Frau in das Lokal gebracht wurde.