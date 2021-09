Emsdettenerin muss fürs Füttern wohl wieder Bußgelder zahlen

Weil sie immer wieder die Tauben füttert – und das in Emsdetten verboten ist –, laufen gegen eine Emsdettenerin 24 Bußgeldverfahren. In elf Verfahren wurden der Frau bereits über 10.000 Euro Bußgelder aufgebrummt. Am Donnerstag hat das Amtsgericht in Rheine sechs weitere Fälle verhandelt – jetzt drohen der Frau erneut Bußgelder im vierstelligen Bereich.

