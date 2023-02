Die Bilder aus dem Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei wecken bei den Menschen in Deutschland eine große Bereitschaft zu spenden. Doch nicht alle Wege führen auch in das Katastrophengebiet. Das gilt es beim Spenden zu beachten.

Erdbeben in Syrien und der Türkei

Geldspende geht in der Regel vor Sachspende: In Krisenregionen können Hilfsorganisationen damit flexibler helfen.

Rebecca Winkels, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin, sagt: „Am besten helfen den Menschen in der Türkei und Syrien Geldspenden.“ Bei Sachspenden sei nicht zu garantieren, „wie die vor Ort ankommen, wo sie ankommen und in welchem Zustand sie dort ankommen“. Gut gemeinte, aber nicht organisierte Lieferungen könnten die Arbeit behindern, weil sie Transport und Sortierkapazitäten verbrauchen.

„Geldspenden sind deutlich effektiver“, sagt Winkels. Das DRK arbeite mit dem Roten Halbmond zusammen. Die Mitarbeiter vor Ort würden sich gut auskennen, hätten Erfahrung und Kontakte vor Ort. Sie setzten die Mittel ein, wo sie wirklich gebraucht würden. Sie wüssten auch, welche Güter vor Ort oder in der Umgebung gekauft werden und welche aus dem Ausland entweder per Flugzeug oder per Lastwagen ins Land gebracht werden können.

Liste mit Namen, Adressen und Kontonummern

Weiterer Vorteil von Geldspenden ist nach Angaben des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), dass Hilfsorganisationen sie flexibler und effizienter einsetzen könnten. Sachgüter sollten nur gespendet werden, wenn seriöse Organisationen gezielt um sie bitten – oder wenn diese Bitte von Betroffenen kommt, die den jeweiligen Spendern persönlich bekannt sind und wenn der schnelle, sichere Transport dorthin gewährleistet ist.

Erdbeben in der Türkei und Syrien Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze liegt im fünfstelligen Bereich.. Foto: AP Am 6.2.2023 (Montag) um 1.15 Uhr ereignete sich das erste Beben in Südost-Anatolien. Mit einer Stärke von 7.8 erstreckte es sich über hunderte Kilometer und zerstörte ganze Wohngebiete. Am Montagmittag folgte das zweite Erdbeben mit einer Stärke von 7.5. Bis zum Dienstagmorgen (7.2.) wurde die Region von weiteren kleineren Nachbeben erschüttert. Foto: dpa Grafik Alleine in der Türkei seien 15 Millionen Menschen betroffen, berichtet der türkische Botschafter Ahmet Başar Şen. Die UNESCO geht von bis zu 23 Millionen Leidtragenden aus. Foto: dpa Nach Angaben der türkischen Regierung sind alleine in der Türkei 60.000 Helfer und Helferinnen aktiv, die sich auf 16.150 Rettungs- und Suchteams aufteilen. Foto: XinHua Auch über 56 Stunden nach den Beben können Menschen gerettet werden. Hier bergen türkische Soldaten Kübra, ein zehnjähriges Mädchen, aus den Trümmern. Foto: IHA/AP Die türkische Regierung ist von der internationalen Hilfsbereitschaft überwältigt. In der Türkei und in Syrien sind Rettungskräfte aus 36 Ländern im Einsatz. Weitere Staaten haben ihre Unterstützung zugesichert. Foto: APA Images via ZUMA Press Wire Auch Deutschland hilft: Rettungskräfte des Technischen Hilfswerks (THW) machen sich mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstung auf den Weg in das Krisengebiet. Foto: dpa Bundeskanzler Scholz sichert dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan weitere umfassende Hilfe zu. Auch viele deutsche Bürger und Bürgerinnen engagieren sich, spenden und organisieren Hilfsgüter. Foto: dpa In Syrien gestalten sich die Bergungsarbeiten schwierig. Ein Jahrzehnt Bürgerkrieg hinterließ seine Spuren. Beschädigte Infrastruktur verhindert die Einführung von Hilfsgütern. Zudem befindet sich ein Teil der durch das Erdbeben betroffenen Gebiete in Rebellenhand. Der syrische Präsident al-Assad lässt die aufständischen Hochburgen schon lange belagern. Unter diesen Umständen ist humanitäre Hilfe kaum möglich. Die Vereinten Nationen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Foto: dpa Baschar al-Assad, Präsident von Syrien, fordert das Ende der westlichen Sanktionen, die im Jahre 2011 als Reaktion auf die brutale Repression der syrischen Opposition erhoben wurden. Anders könne die Katastrophe auf syrischem Gebiet nicht bewältigt werden. Foto: SANA In der syrischen Provinz Idlib arbeiten die "Weißhelme" auf Hochtouren. Der unabhängige syrische Zivilschutz hofft auf weitere Unterstützung aus dem Westen. In der Provinzhauptstadt Idlib sollen ganze Wohnviertel eingestürzt sein. Foto: dpa In Ost-Anatolien trifft die Anatolische Platte auf die Arabische Platte. Verhaken sich beide, kommt es zur sprunghaften Entladung der aufgebauten Energie. Seismische Wellen verbreiten sich über die Erdkruste - Ein Erdbeben entsteht. Foto: dpa Grafik Das Erdbeben am frühen Montagmorgen (6.2.) überraschte auch Seismologen. Die Erschütterung sei ohne Vorläuferphänomene erfolgt. In der Region traten seit fast 900 Jahren keine größeren seismischen Aktivitäten auf. Kleinere Erdbeben erfolgen allerdings häufiger. Foto: dpa

Das DZI hat eine Liste mit Namen, Adressen und Kontonummern von Organisationen zusammengestellt, die zu Spenden zugunsten der Erdbebenopfer aufrufen und die alle das DZI-Spenden-Siegel als Zeichen besonderer Förderungswürdigkeit tragen. Die Datei ist für die am besten zu finden, die auf der Seite www.dzi.de unter dem Stichwort „Türkei“ suchen.

Tipp: Hilfsorganisationen genau überprüfen

Das DZI rät, vor einer Überweisung sicherzustellen, dass die betreffende Hilfsorganisation die nötige Kompetenz besitzt. Sie müsse sich mit den Bedingungen vor Ort auskennen, dort über gut funktionierende Kontakte verfügen und sich mit den Behörden und anderen Hilfsorganisationen vor Ort gut abstimmen.

Trittbrettfahrer nutzen Katastrophen, um zu Spenden aufzurufen. Um ihnen nicht auf den Leim zu gehen, können Spenderinnen und Spender jede infrage kommende Organisation mit Hilfe des DZI überprüfen.

Wer auf Spendenaufrufe bei Facebook, Instagram und Spendenplattformen im Netz reagiert, geht ein höheres Risiko ein, dass seine Spenden verloren gehen. Bei ihnen fehlt es laut DZI an „sicheren Auswahlmechanismen“. Darum sollten Privatpersonen oder Firmen nur Geld bekommen, wenn Spender sie persönlich kennen und ihnen vertrauen.

Die „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ bittet mit folgendem Konto um Spenden:

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30,

Bank für Sozialwirtschaft,

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien.