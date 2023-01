Wegen eines befürchteten Gasmangels haben die meisten Schwimmbäder die Wassertemperatur in ihren Becken verringert. Die ersten fangen nun an, den Gashahn wieder ein wenig aufzudrehen.

Die Chance auf ausreichend Gas in diesem Winter wächst. Deswegen wird in den ersten Schwimmbädern das Wasser wieder wärmer.

Trotz voller Gasspeicher soll die Temperatur in den Schwimmbecken im Münsterland weiter kühl bleiben. In einer Umfrage unserer Redaktion sagte Ingrid Hetrodt vom „düb“ in Dülmen zu aufgedrehten Heizungen: „Aktuell ist das nicht geplant.“ Die Entwicklung sei noch nicht so positiv. Und anders als etwa in Dortmund, wo die Temperaturen auf teils unter 25 Grad gesenkt worden seien, sei das Wasser in Dülmen zwischen 27,1 und 32,8 Grad warm. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hatte berichtet, dass „die Wassertemperatur mancherorts wieder erhöht wird“.