Viele Probleme bei der Eurobahn im Münsterland

Wie die Eurobahn auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, gab es in der vergangenen Woche vermehrt Ausfälle und Verspätungen. So sind auf der Strecke zwischen Münster über Telgte und Warendorf bis Bielefeld (RB67) am vergangenen Freitag (5.8.) mehrere Züge ausgefallen. Als Grund für die Probleme nennt das Unternehmen kurzfristigen Personalausfall. Und auch am Sonntag (9.8.) sind gleich mehrere Züge ausgefallen, andere hatten teilweise eine Verspätung von über einer Stunde.

