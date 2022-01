Ex-Chefs der Sparda-Bank vor Gericht

Vor zwölf Jahren sollen sie begonnen haben, private Feiern und Reisen über die Sparda-Bank abzurechnen. In zwei Wochen stehen der ehemalige Vorstandsvorsitzende und der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Bank vor Gericht.

Vor dem Landgericht in Münster beginnt am 10. Februar der Prozess gegen zwei frühere Chefs der Sparda-Bank.

Weil sie private Feiern und Reisen über die Sparda-Bank Münster eG abgerechnet und ihr so einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt haben sollen, müssen sich ab dem 10. Februar der ehemalige Vorstandsvorsitzende und der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Bank vor dem Landgericht in Münster verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Untreue vor. Die Kammer hat nur einen Teil der Anklageschrift zur Hauptverhandlung zugelassen.

Mehr als eine Million Euro Schaden

Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden werden darin etwa 200 Fälle, dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden etwa zehn Fälle zwischen Oktober 2010 und November 2015 vorgeworfen. Allein der Vorstandsvorsitzende soll dabei einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht haben. Die Anklageschrift der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bielefeld gegen zwei Vorstandsmitglieder der Sparda-Bank wurde unterdessen jeweils gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.