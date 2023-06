Exhibitionistische Handlung im Regionalexpress

Am Freitagnachmittag (16. Juni) hat sich ein Mann im RE 26721 im Hauptbahnhof Hamm in schamverletzender Weise vor einer jungen Frau gezeigt. Die Frau befand sich in einem Zug von Bochum nach Paderborn, als sich nach dem Halt im Bahnhof Kamen ein Mann zu ihr in eine Vierer-Sitzgruppe setzte.

Beim Stopp im Hauptbahnhof Hamm bemerkte die Frau laut Pressemitteilung der Bundespolizei zunächst den Blickkontakt des Mannes und anschließend, dass er durch ein Loch in der Hose sein Glied herausgeholt hatte. Sie wechselte daraufhin sofort das Zugabteil und meldete den Vorfall während der weiteren Zugfahrt nach Paderborn der Polizei.

Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Gegenüber den Einsatzkräften der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn gab sie an, dass es sich bei dem Täter um einen 25 bis 35-jährigen, ca. 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann gehandelt hat. Er trug zur Tatzeit eine grüne Jacke und Hose (vermutlich Arbeitskleidung), hatte sehr kurze, hellbraune Haare und ein Piercing im Gesicht. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischer Handlung ein, veranlasste eine Sicherung der Videoaufnahmen aus dem Zug und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, der sich am 16. Juni in der Zeit zwischen 14.49 Uhr und 15.07 Uhr im RE 26721 von Kamen nach Hamm befunden hat, kann Hinweise an die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251 974370 geben. Auch mögliche weitere Geschädigte können sich melden.