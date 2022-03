Expressbrücke in Kalendertagen

Theo Reddemann, Technik-Geschäfts­führer der Echterhoff Bau-Gruppe mit Sitz in Westerkappeln will den Brückenbau revolutionieren, indem er die Bauzeiten vom Abriss der alten Brücke bis zur Inbetriebnahme der neuen drastisch reduziert. Neun solcher Schnellbau-Brücken sind bereits in Funktion – „und immer sind alle völlig von den Socken“, weiß der Brücken-Tüftler zu berichten.

Aktuell ist die Autobahn 45 bei Lüdenscheid in aller Munde; und seit dem 2. Dezember voll gesperrt wegen der maroden und demnächst neu zu bauenden Talbrücke Rahmede. Hier ist drastisch zu besichtigen, was Theo Reddemann seit einigen Jahren massiv umtreibt: erhebliche und mitunter lang andauernde Verkehrsbehinderungen und infolgedessen ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden. Seine Alternative: radikal kurze Bauzeiten und dadurch geringe Eingriffe in den fließenden Verkehr, dadurch weniger Umweltbelastungen durch CO 2 -Ausstoß und Reduzierung volkswirtschaftlicher Schäden.

Einige Beispiele aus der bisherigen Expressbrücken-Bilanz:

20 Kalendertage in modularer Systembauweise statt 12 Monate Bauzeit in konventioneller Bauweise B68 in Georgsmarienhütte

40 Kalendertage statt 20 Monate Bauzeit: Ersatz­neubau einer Brücke auf der B474 über die Bahnstrecke in Dülmen

18 Kalendertage statt 15 Monate Bauzeit: Brücke über zweigleisige Bahnstrecke in Dortmund-Sölde

22 Kalendertage statt 18 Monate Bauzeit: Brückenbauwerk Straße/Schiene in Köln-Süd

30 Kalendertage statt 18 Monate Bauzeit: Eisenbahnüberführung in Dortmund-Lütgendortmund

Das innovative Schnellbauverfahren setzt unter anderem auf im Vorfeld produzierte Betonfertigteile mit Vor-Ort-Betonergänzung für die Widerlager und den Überbau sowie auf Hybridkappen mit aufgesetztem Berührungsschutz oder Geländer. Dadurch würden 80 Prozent des insgesamt anfallenden Arbeitsvolumens quasi vorweggenommen. „Noch nie wurde in Deutschland eine Brücke über einer aktiven Bahnlinie in so kurzer Zeit abgerissen und neu gebaut“, berichtet Manfred Ransmann, Leiter der Regionalniederlassung Münsterland von Straßen.NRW, über das Pilotprojekt der 33 Meter langen Straßenbrücke der B 474 in Dülmen. Nach nur 56 Stunden Stillstand konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Die Erneuerung von ­Brückenbauwerken ist für Theo Reddemann eine Generationenaufgabe, denn sowohl bei Bahn- als auch bei Straßenbrücken gibt es einen erheblichen Sanierungsstau. „Rund 40 000 Brückenbauwerke befinden sich allein im Bundesfernstraßen-Netz, davon ein großer Teil zwischen 40 und 60 Jahre alt. Allein im Bereich der hochbelasteten Autobahnstrecken müssen rund 8000 Brückenteilbauwerke bis 2030 ersetzt werden“, skizziert der Diplom-Ingenieur die Dimension der Aufgabe. 1000 Bestands­brücken kommen im Bahnbereich hinzu, plus unzählige Kleinbrücken in Städten und Gemeinden und bei den Landesstraßenbauverwaltungen.

Seit September 2021 ist das von Reddemann entwickelte Schnellbau-System europaweit patentiert. Die bislang damit gebauten Brücken sind allesamt Pilotprojekte. „Meistens sind wir etwas teurer als die konventionell produzierten“, hoffen der Echterhoff-Geschäftsführer und sein Leiter Technischer Innendienst, Till Schnetgöke, auf eine baldige Anpassung des öffentlichen Vergaberechts, das die Themen Zeitersparnis, geringere Umweltbelastung und Staureduzierung nicht genügend berücksichtige. „Heute bekommt noch immer der preisgünstigste den Auftrag.“