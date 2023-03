Gesundheitssystem ist auf ausländische Mitarbeiter angewiesen

Grisilda Myftari pflegt ein chronisch krankes Kind. Bis die Albanerin als Krankenschwester in Deutschland arbeiten durfte, musste sie viele Hürden überwinden.

Ihre Fröhlichkeit kehrte zurück, als Grisilda Myftaris Sohn zu ihr nach Deutschland kam. Die Krankenschwester ist im Januar 2020 nach Deutschland gekommen, um dort in der Pflege zu arbeiten. Ihr Kind ließ sie zunächst bei ihren Eltern zurück. „Das war eine harte Zeit“, sagt die Albanerin. „Mein Kind und ich wussten nicht, was uns erwartet. Aber was wir da lassen, das wussten wir.“