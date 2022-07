Franziskus-Stiftung kreativ gegen Mangel bei Pflegekräften

Mehr als 17.000 Fachkräfte in der Altenpflege und über 14.000 in der Gesundheits- und Krankenpflege fehlten 2020/21 bundesweit im Jahresdurchschnitt, so das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. „Die Bewerberlage im Gesundheitswesen ist schon seit Langem schwierig und sie wird es absehbar auch bleiben“, heißt es bei der Franziskus-Stiftung Münster. Das Thema beschäftigt die Stiftung mit 15 Krankenhäusern und zehn Pflegeeinrichtungen zwischen Niederrhein und Bremen also schon lange – noch mehr aber, was dagegen getan werden kann: Ausbilden, anwerben, Flexibilität anbieten – und das miteinander verbunden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch