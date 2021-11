Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Am Dienstag (9. November) hat sich in Hörstel-Dreierwalde auf der Speller Straße in Höhe Alter Ümringweg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Erste Informationen legen nahe, dass der 69-jährige Fahrradfahrer aus Spelle von einem parallel zur Speller Straße verlaufenden Radweg nach links in die Straße Alter Ümringweg einbiegen wollte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Beim Versuch, die Straße zu überqueren, wurde der Radfahrer von einem auf der Speller Straße fahrenden Lkw erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Liegen. Der 62-jährige Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.



Der Bereich war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Lkw durch eine Spezialfirma voll gesperrt.