Falsche Anrufe erschweren Feuerwehr-Arbeit

Konzentrierte Ruhe am Freitagmittag in der vierten Etage der Feuerwache am münsterischen Yorkring: Hier gehen „Disponenten“ ans Telefon, wenn in Münster jemand den Notruf 112 wählt. Innerhalb von 90 Sekunden wollen sie herausfinden, was passiert ist uns was zu tun ist.

Foto: Gunnar A. Pier