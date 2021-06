Falsche Polizisten haben am Wochenende in Bocholt zugeschlagen. Viele Menschen wurden dort am Telefon gewarnt, dass bei ihnen eingebrochen werden sollte. In zwei Fällen hatten die Betrüger Erfolg. Und erbeuteten jeweils fünfstellige Summen.

In Bocholt bewegten Betrüger eine Frau dazu, ihren Tresor zu öffnen. (Symbolbild)

Betrügerische Anrufe haben eine Vielzahl von Menschen am Wochenende in Bocholt erhalten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter in zwei Fällen Erfolg.

Die Masche war dabei keineswegs neu: Die im Haus befindlichen Wertgegenstände seien nicht mehr sicher und Polizeibeamte würden diese nun in Verwahrung nehmen, erklärten die Unbekannten den Angerufenen.

Falscher Polizist räumt Tresor leer

„Unzählige Anrufe über den ganzen Tag verteilt“ hätten bei einer Geschädigten dazu geführt, dass sie einem Täter Zugang in ihr Haus gewährte, berichtet die Polizei. Dort habe er aus einem Tresor Bargeld in fünfstelliger Höhe entnommen.

Die Geschädigte beschrieb den "Abholer" als kleinen Mann mit dunklen, nach hinten gekämmten Haaren. Er habe Hochdeutsch gesprochen und ein weißes T-Shirt getragen.

Aus Angst vor Einbrechern Geld auf die Fußmatte gelegt

Bei einer weiteren Bocholterin führten die Anrufe nach Angaben der Polizei dazu, dass die Geschädigte Wertsachen und Bargeld vor die Tür auf die Fußmatte legte. Es seien zwei angebliche Polizeibeamte vor dem Haus erschienen, um die Beute, ebenfalls im fünfstelligen Eurobereich, an sich zu nehmen.

Die unbekannten Männer beschrieb die Frau wie folgt:

1. Person: circa 1,80 Meter groß, höchstens 30 Jahre alt, schwarze Haare, Vollbart, kurze Jeans, schwarzes oder blaues T-Shirt, normale Figur. Die Person soll ein Herrenfahrrad mit sich geführt haben. Am Gepäckträger soll eine schwarze Fahrradtasche befestigt gewesen sein.

2. Person: circa 1,85 Meter groß, 40 Jahre alt, graue kurze Haare, Brille, Schlank, blau gemustertes Hemd mit kurzen Ärmel, blaue kurze Jeans bis zu den Knien.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalinspektion I unter Tel. (02861) 9000.

Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei beschreibt in einer Pressemitteilung das Vorgehen der Betrüger: „Mit dem Trick, angeblich gebe es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen, versuchten die Anrufer ihre Opfer zu beunruhigen. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter, die Vermögensverhältnisse auszuforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Schmuck persönlich in sichere Hände zu übergeben - es sind aber die gierigen Hände der Betrüger. Dies gelingt zwar nur in seltenen Fällen, aber leider werden trotzdem immer wieder ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht.“

Es sei damit zu rechnen, dass die Trickbetrüger weiter ihr Unwesen treiben werden. Mit einer Bitte richtet sich die Polizei an die Bevölkerung: „Klären Sie insbesondere ihre älteren Verwandten und Bekannten auf.“