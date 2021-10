Fast eine Million Corona-Impfungen allein im Münsterland

Mit der Schließung des letzten Impfzentrums in NRW endet ein wichtiges Kapitel der Corona-Pandemie. Hunderttausende Impfungen wurden in den münsterländischen Impfzentren verabreicht.

Die Impfzentren sind in NRW und vielen anderen Ländern seit Donnerstag dicht.

In NRW haben am Donnerstag die letzten Impfzentren ihre Tore geschlossen – fast acht Monate nach der ersten Impfung dort. Allein in den fünf münsterländischen Impfzentren wurden fast eine Million Impfungen verabreicht. Landesweit waren es sogar 13,1 Mil­lionen – davon 6,9 Millionen Erst-, 6,2 Millionen Zweit- und 24.000 Auffrisch-Impfungen.