Leitstellen im Münsterland: Falsche Notrufe im Minutentakt

Die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei im Münsterland haben mit deutlich mehr irrtümlichen Notrufen zu kämpfen. Der Verursacher sitzt zumeist in der Hosentasche. Schuld daran ist ein Handy-Update.

In den Leitstellen im Münsterland kommt es seit Wochen vermehrt zu „Hosentaschenanrufen“.

Seit wenigen Wochen kommt es vermehrt zu falschen Notrufen.

Ursache ist ein Android-Update, das Notrufe eigentlich erleichtern soll.

Betroffen sind auch die Leitstellen in Münster und im Münsterland, die teilweise erheblich mehr Fehlanrufe und „Hosentaschenanrufe“ haben.

Hersteller haben bereits ein Update veröffentlicht, dass das Problem beheben soll.

Die Leitstellen appellieren, dass die Besitzer ihre Geräte schnellstmöglich aktualisieren sollen.

Die Leitstellen in Münster und im Münsterland haben aktuell mit deutlich mehr falschen Notrufen zu kämpfen als sonst. Dahinter stecken allerdings keine bösen Absichten, sondern ein Update des Handybetriebssystems Android, das bereits seit Herbst 2022 ausgerollt wird. Dadurch kommt es in Deutschland seit wenigen Wochen vermehrt zu „Hosentaschenanrufen“, teilten die Münsterland-Kreise mit.

Beispielsweise liege das Smartphone in der Hosen- oder Jackentasche. Durch Bewegungen werde unbeabsichtigt eine Taste an der Seite des Displays gedrückt – und das Gerät telefoniert los, ohne dass es sein Besitzer mitbekommt. Die Anrufe würden dann oftmals bei der Kreispolizei Steinfurt oder der Leitstelle für den Feuerschutz und Rettungsdienst landen, heißt es in einer Pressemitteilung der dortigen Kreisverwaltung. Die anderen Münsterland-Kreise sprechen von dem gleichen Problem.

Deutliche Zunahme der Fehlanrufe im Kreis Borken

Im Kreis Borken kommt es seit einigen Wochen in der Leitstelle für den Feuerschutz und Rettungsdienst zu rund 150 Fehlanrufen täglich. Im April wurden 3677 Fehlanrufe (Vorjahr: 3145) registriert, im Mai 5095 (Vorjahr: 3768) und im Juni (bis 18. Juni) 4054 (Vorjahr: 2076). Ob die Anrufe ausschließlich durch Android-Handys getätigt wurden, konnte laut Kreis allerdings nicht ermittelt werden. Dennoch ist eine deutliche Steigerung erkennbar. Auch im Kreis Steinfurt mehren sich die falschen Notrufe.

In Münster hat die Leitstelle der Feuerwehr „im Tagesverlauf alle paar Minuten“ mit solchen fehlerhaften Anrufen zu tun, berichtete der Lagedienst auf Redaktionsanfrage. „Das beschäftigt uns seit drei Wochen schon sehr.“

Viele Kapazitäten gebunden

In der Leitstelle des Kreises Coesfeld kommt es pro Tag zu etwa 60 mehr Notrufen, die versehentlich ausgelöst wurden. „Gegenüber unserem üblichen Dienst ist dies eine extreme Zunahme von irrtümlichen Notrufen“, berichtet Leitstellenmitarbeiter Daniel Niehues in einer Mitteilung. Dies binde unheimlich viele Kapazitäten. Wenn nicht auszuschließen sei, dass es sich um ein Versehen handele, müsse erst ein Rückruf erfolgen, um sich so zu vergewissern, dass es wirklich ein unbeabsichtigter „Hosentaschen-Anruf“ war.

Im Kreis Warendorf hat sich Zahl der fehlerhaften Anrufe im April und Mai im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. So wurden in der dortigen Leitstelle in den vergangenen beiden Monaten 2900 Fehlanrufe entgegengenommen (Vorjahr: 1226).

Software-Update zur Fehlerbehebung veröffentlicht

Ausgelöst werden die Fehlanrufe durch ein Android-Update, das den Menschen eigentlich erleichtern soll, Notrufe abzusetzen. „Diese neue Funktion sorgt aber leider dafür, dass Notrufe automatisch und ohne Absicht ausgelöst werden. Häufig geschieht dies durch leichte Bewegung des Smartphones in der Hosen- oder Jackentasche“, erklärte Stephan Kruthoff, Leiter der Kreisleitstelle Borken, in einer Mitteilung.

Die Hersteller wurden nach Angaben des Kreises Steinfurt inzwischen über dieses weltweite Problem informiert. Ein Software-Update, das die Fehlanrufe unterbinden soll, ist mittlerweile veröffentlicht worden. Bis das Update auf allen Endgeräten installiert worden ist, kann es allerdings einige Zeit dauern. Die Kreise bitten die Nutzerinnen und Nutzer, die bereitgestellten Updates zeitnah auf den Geräten zu installieren. „Jetzt sind die Besitzer gefragt, so schnell wie möglich ihr Handy upzudaten“, sagt der Lagedienst der Feuerwehr Münster.