Mähdrescher fingen Feuer: Gleich mehrere Brände am Wochenende

Alle Hände voll zu tun hatten am Samstag (8. Juli) Einsatzkräfte der Feuerwehren in den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf: In mehreren Bauernschaften kam es bei Feldarbeiten Bränden.

Um 12.51 Uhr war der Brand eines Mähdreschers auf einem Getreidefeld in der Bauerschaft Wester bei Ochtrup gemeldet worden. Zehn bis 15 Hektar Ackerfläche hatte der Drescher abgeerntet, bevor er aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Auf dem Feld lagerte das knochentrockene Stroh - perfekte Rahmenbedingungen für einen Flächenbrand, der sich denn auch rasch ausbreitete.

Die Rauchfahne war so intensiv, dass auch in der Grafschaft Notrufe eingingen. Mannschaften und Fahrzeuge der Wehren aus Gronau, Nienborg, Schüttorf und Gildehaus eilten den Ochtruper zur Hilfe. Gegen 16.30 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Doch kaum waren die Löschzüge wieder in den Gerätehäusern, gab es um 18.26 Uhr einen zweiten Alarm – wieder brannte ein Mähdrescher, diesmal aber in der Weiner-Bauerschaft.

In der Wester-Bauerschaft brannte diese Ackerfläche fast gänzlich ab, nachdem ein Mähdrescher (im Bild unten) in Brand geraten war. Foto: Feuerwehr Ochtrup

Vier Hektar Feld bei Freckenhorst abgebrannt

Gegen 14.47 Uhr war zudem bei Freckenhorst im Kreis Warendorf ein Notruf eingegangen: In der Bauernschaft Gronhorst geriet ein Traktor samt Strohpresse in Brand. Die Löschzüge aus Warendorf, Hoetmar und Freckenhorst bekämpften das Feuer, das auch auf ein Feld überschlug, von mehreren Seiten.

Wie die Feuerwehr berichtet, entstand der Brand ebenfalls während Feldarbeiten. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Neben dem Traktor und der Strohpresse seien auch rund vier Hektar Feld bei dem Feuer verbrannt.

Ballenpresse und Traktor brennen komplett aus

Bei Havixbeck waren am Samstag ebenfalls Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz: Eine Ballenpresse und ein Traktor gingen in Flammen auf. Auch das Stoppelfeld, auf dem das Gespann im Einsatz war, geriet in Brand. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit mehreren C-Rohren die brennenden Fahrzeuge. Parallel dazu wurde der Flächenbrand abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert.

Zur Ursache des Feuers heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, dass bei den landwirtschaftlichen Arbeiten ein Glutnest in der Ballenpresse entstanden sei. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.