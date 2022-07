Schweißtreibende Löscharbeiten am Hölterweg

Ladbergen/Lengerich

Ein Getreidefeld von der Größe eines Fußball-Platzes hat am Sonntagnachmittag in Ladbergen in Flammen gestanden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, habe bereits eine Fläche von etwa 100 mal 60 Meter in Flammen gestanden, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Keuer.

Von Michael Schwakenberg, dpa