Ehemaliges Hotel durch Brand zerstört

Das seit längerer Zeit nicht mehr bewohnte Gebäude am Meesenhof stand am Donnerstagmorgen lichterloh in Flammen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Am Donnerstagmorgen ist ein Feuer in einem ehemaligen Hotel in Tecklenburg durch einen Brand zerstört worden.

Gegen 1 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr Tecklenburg zu einem Brand alarmiert. Eine Anruferin hatte im Bereich der Freilichtbühne Tecklenburg einen Feuerschein gesehen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es allerdings nicht an der Freilichtbühne, sondern das ehemalige Hotel Burggraf stand in Flammen. Die gesamte Feuerwehr Tecklenburg samt der Löschzüge aus Brochterbeck, Leeden und Ledde wurde alarmiert. Auch Einsatzkräfte aus Ibbenbüren und Lengerich unterstützten die Einsatzkräfte in Tecklenburg, so Einsatzleiter Thomas Sundermann gegenüberunserer Redaktion.

Großeinsatz: Ehemaliges Hotel durch Feuer in Tecklenburg zerstört Am Donnerstagmorgen (27.04.2023), gegen 01:09 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in Tecklenburg, auf der Straße Meesenhof informiert. Das Gebäude ist seit längerer Zeit unbewohnt. Aus bislang ungeklärte Ursache geriet zunächst das Erdgeschoss des ehemaligen Hotels „Burggraf" in Brand. Das Feuer ging im weiteren Verlauf auf die oberen Geschosse des Gebäudes über. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Gebäude durch den Brand komplett zerstört.

Brandursache noch unklar

Das Feuer fing wohl im Restaurantbereich an, und hat sich dann in den Bettenbereich durchgefressen. Da es in der Vergangenheit immer wieder mal zu Vandalismus und kleineren Bränden kam, wurde das Hotel mit einem Holzzaun umzäunt und Fenster und Eingänge verbarrikadiert. Dies erschwerte die Löscharbeiten annfangs erheblich. Dennoch war die Wasserversorgung vor Ort sehr gut. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen noch bis in die Morgenstunden. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.