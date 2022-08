Sorge wächst nach Fischsterben in der Stever

Aus der Stever sind nahe Haltern am See mindestens 750 Kilogramm toter Fische geborgen worden.

Nachdem seit dem Wochenende Tausende Fische in der Stever bei Haltern am See verendet sind, schließt die Bezirks­regierung Münster ein weiteres Fischsterben im Münsterland nicht aus. Grund seien die aktuell sehr hohen Temperaturen und sehr geringen Abflüsse in den häufig gestauten Fließgewässern, sagte ein Sprecher am Mittwoch unserer Zeitung.