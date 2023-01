Vorsätze und ihre Halbwertszeiten: 2023 wird alles anders!

Gehören Sie zu den 34 Prozent der Bevölkerung, die sich an Silvester geschworen haben, endlich Sport zu treiben? Dann sieht man sich bald im Fitness-Center – vielleicht...

Hochbetrieb: Nachmittags und abends sind Fitnesscenter besonders gut ausgelastet. Links unten: Karin Janke ist das älteste weibliche Mitglied. Und eines der konsequentesten: Sie nimmt dreimal in der Woche am Kursprogramm teil. Rechts unten: Kristina Gernreich führt ihr Fitnesscenter seit 15 Jahren und leitet auch Kurse wie das Langhanteltraining.

Langhanteltraining. Was ist ein Langhanteltraining? Und wieso braucht man eine lange Hantel, wenn es auch kurze gibt, die ihren Zweck genauso gut erfüllen? Solche Fragen stellen – natürlich – nur Leute, die selten beziehungsweise nie zuvor im Fitnesscenter waren. Sie stellen diese Fragen auch nicht wirklich. Sie denken sie eher. Wer gibt schon gerne zu, dass seine Fitness­kenntnisse auf dem Stand der Trimmpfade stehen geblieben sind. Der Trainingsparcours mit Klimmzugstangen und Kniebeugen­stationen hatte seine hohe Zeit in den 70er und 80er Jahren. Meine Güte, das ist mindestens 35 Jahre her! Und jetzt? Jetzt wird alles anders . . .