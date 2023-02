So ist die Flüchtlingssituation in einer kleinen Gemeinde

Turnhalle werden belegt, Container aufgestellt: Viele Kommunen in NRW haben nicht genügend Wohnungen, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Rosendahl hatte einen Hilferuf losgelassen. So ist die Situation jetzt.

Mehrere Flüchtlinge sind in einer Sporthalle als Notunterkunft untergebracht

Vor dem am 16. Februar statt­findenden Flüchtlingsgipfel spitzt sich die Situation in den NRW-Kommunen zu. „Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten fordert die Städte und Gemeinden nach wie vor aufs Äußerste“, erklärt Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, auf Anfrage unserer Redaktion. „In vielen Kommunen steht kein Wohnraum mehr zur Ver­fügung und sie müssen die Menschen notgedrungen in Turnhallen unterbringen.“