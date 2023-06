Im Streit um steigende Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung fordern die NRW-Landräte schnellere Hilfen vom Bund. „Die kommunale Familie ist am Limit“, warnt der Präsident des Landkreistags NRW, Olaf Gericke (Warendorf), vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler.

Die Flüchtlingsunterkunft in der Zweifachhalle in Telgte: Räume, die wie Käfige ohne Dach aussehen. Olaf Gericke, Landrat des Kreises Warendorf, sieht die Belastungsgrenze der Kommunen längst erreicht.

Die NRW-Landräte drängen vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag mit dem Kanzler auf eine zügige Lösung für eine dauerhafte Finanzierung von Flüchtlings- und Integrationsarbeit in den Kommunen. „Die bisherigen gedeckelten Bundeshilfen werden den massiv steigenden Flüchtlingszahlen nicht gerecht“, kritisiert der Präsident des Landkreistags NRW, Olaf Gericke, vor der NRW-Landräte-Konferenz in Berlin gegenüber unserer Redaktion.