Kommunen: Turnhallen und Container sind keine Dauerlösungen

Die Städte und Gemeinden im Münsterland schlagen erneut Alarm: Bei der Unterbringung von Flüchtlingen sind sie an der „Grenze des Leistbaren“. An Bundesinnenministerin Nancy Faeser und NRW-Familienministerin Josefine Paul stellen sie klare Forderungen.

Die Kommunen im Münsterland sind in Sachen Flüchtlingsunterbringung nach eigenen Angaben an der Belastungsgrenze angekommen.

Die Botschaft aus dem Münsterland vor dem Flüchtlingsgipfel ist klar. In erster Linie geht es ihnen in Sachen Unterbringung vor allem um eins: Eine Perspektive für die Zukunft, die von der Gesellschaft mitgetragen wird. Denn: Die Städte und Gemeinden sind nach eigenen Angaben an der Grenze des Leistbaren. Die personellen und räumlichen Kapazitäten seien erschöpft, die Belastungsgrenze in vielen Fällen überschritten.

Das wird aus einer Erklärung deutlich, die die Münsterland-Kommunen an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) geschickt haben.

Klare Perspektive für Flüchtlingsunterbringung gefordert

Im Münsterland, so erklärte es etwa Borkens Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing bei einer gemeinsamen Bürgermeister-Konferenz am Freitag, sei man insgesamt gut aufgestellt. „Aber selbst wir sagen, dass wir einen strukturierten Prozess für die Zukunft benötigen“, bemerkte sie mit Blick auf die Zuweisungen und Unterbringungsmöglichkeiten.

Ebenso betonte sie, dass eine klare Perspektive nötig sei, „bevor die Stimmung in der Gesellschaft kippt“. Die „Ist-Situation“ sei ohnehin sehr angespannt, wie es Ibbenbürens Stadtoberhaupt Dr. Marc Schrameyer formulierte. Sollte es höhere Zuweisungen geben, sehe es düster aus. „Schon jetzt wissen Kollegen in NRW nicht mehr weiter“, sagte Olfens Bürgermeister Wilhelm Sendermann.

Turnhallen und Containeranlagen für Unterbringung

Im Münsterland nutzen viele Kommunen bereits jetzt Turnhallen und Containeranlagen für die Unterbringung von Flüchtlingen, wie etwa Drensteinfurt oder Telgte. Das sei aber keine Dauerlösung, so die Bürgermeister. Im Kreis Coesfeld setzen die Städte zudem auf eine zentrale, interkommunale Einrichtung in Seppenrade, die bei fehlenden Kapazitäten in einzelnen Gemeinden als Puffer dienen soll. „Es gibt Gemeinden, die ohne diese Einrichtung nicht mehr klarkommen würden“, bemerkte Sendermann.

Die Landeskapazitäten, so Schrameyer, müssten sich am Niveau aus den Jahren 2015/16 orientieren und mindestens 70.000 Plätze schaffen. Aktuell würden nur 35.000 Menschen in Landeseinrichtungen untergebracht werden können. „Höhere Ebenen kommen ihrer Verantwortung nicht nach“, prangerte Schrameyer an. Das solle sich schnellstmöglich ändern.