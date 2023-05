Special Offers in der Hüttruper Heath

Am 23. Mai 2023 wurde am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven der neue Duty Free Shop eröffnet.

Die große weite Welt fängt gleich hinter der Personensicherheitskontrolle im Abfertigungsgebäude zwo an. Links rum, schon geraten die bald Abfliegenden im Departure-Bereich noch vor den Gates fast unweigerlich in den neuen Duty-Free-Shop "All yours", der gleich gegenüber der ebenfalls neuen Raucherstube "Vape & Smoke" eröffnet wurde. Große Schilder locken mit "Special Offers", "Books" und "Food & More". Whisky, Playmobil, Pizza und "Your Münsterland" in Form von Schöppinger Spirits - wer englisch kann, ist hier klar im Vorteil.

Lange Vorbereitungszeit

Der Plan, das Shopping- und Catering-Angebot im Terminal zu verbessern, brachte Prof. Dr. Rainer Schwarz, den man im Angesicht all der english speakenden Schilder vielleicht besser "Dr. Black" nennen sollte, nach eigenem Bekunden mit, als er vor gut sechs Jahren als Geschäftsführer in die Hüttruper Heath kam. Die Firma Gebr. Heinemann hatte er im Blick - nicht nur Frequent Flyern vertraut als Duty-Free-Shop-Betreiber in den meisten großen Terminals.

Corona und legte alles lahm

Nach vielen Meetings entstand dann ein Joint Venture zwischen Gebr. Heinemann und dem Gastronomieunternehmen Casualfood. Die neue Company wurde "Smartseller" genannt, 2019 war alles safe - aber dann kam Corona und legte alles lahm.

600 Quadratmeter

Der Launch des Ladens verzögerte sich - doch jetzt sind die doors open. Auf 600 Quadratmetern gibt es vieles, was Passengers die Wartezeit und die Flugzeit vertreibt oder das Travelling sonst irgendwie angenehmer macht. Unter den "Your Studio"-Schildern können Kunden in Sofas sitzen und an der Bedientheke "Your Kitchen", die ebenfalls "New" ist, Essen und Getränke purchasen.

„Your Münsterland“

Vieles ist "Made in Germany", wie ein grünes Schild verspricht. Aber mehr noch: Damit der Shop so sichtbar an die Region angebunden ist wie der ganze Airport, gibt es im Bereich „Your Münsterland“ auch Produkte aus der Umgebung. Allen voran Schnäpse der Feinbrennerei Sasse in Schöppingen, die zwar sehr unweltmännische Namen tragen wie "Sechser" und "Grafschafter Kräuterwacholder", aber ein schöner Gruß aus der Gegend sind. Und der Kaffee-Arabica-Likör aus kontrolliert biologischem Anbau heißt ja immerhin "Organic". Wer es "Alcohol-free" bevorzugt, findet am gleichnamigen Regal Geeignetes.

Transformationsprozess

Bei der Eröffnung am Dienstag freute sich Airport-Chef Dr. Black sichtlich über die helle, freundliche Shopping-Möglichkeit - und den vom Start weg erfreulichen Umsatz, der am Ende auch die Pacht beeinflusse, die der Airport von Smartseller erhalte. Und der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Summer - pardon: Sommer sah in dem neuen Shop ein weiteres Indiz für den "Transformationsprozess", in dem der Airport stecke.