Ein Jahr nach der Flut: Im Ahrtal wird wieder gelacht

Kleine Kinder und große Schutzbrillen am Experimentiertisch in der „Grünen Gruppe“ der Kita St. Mauritius: Auch mit Geldern aus der Spendenaktion unserer Zeitungsgruppe Münsterland / „Westfälische Nachrichten“ und Partner richten sich die Kitas im Ahrtal derzeit neu ein.

Die „Grüne Gruppe“ der Kita St. Mauritius in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich den Schwerpunkt „Forschen und Experimentieren“ gesetzt. Deshalb stehen im Mittelpunkt des Gruppenraums gerne kleine Forscher mit großen Schutzbrillen am hölzernen Experimentiertisch. „Ohne die Spenden­gelder Ihrer Leser würde das hier nicht so aussehen“, sagt Kita-Leiterin Sabine Sausen immer wieder. Sie strahlt und lacht – fast ein Jahr nach der Flutkata­strophe im Ahrtal gibt es in ihrer Einrichtung wieder so etwas wie verläss­lichen Alltag.

Vor einem halben Jahr war sie noch zurückhaltender. Das Gebäude der Kita im Ortsteil Heimersheim wurde durch die Flutwelle, die am 14. Juli 2021 mit nie dagewesener Gewalt durch das Tal gerauscht war, so sehr beschädigt, dass es wohl nicht zu retten ist. Wochenlang mussten sich viele Kitas behelfen, dann war St. Mauritius in einer simplen Con­tainerkonstruktion oberhalb des Ahrtals untergebracht. Alles war beengter Behelf, die Lautstärke zermürbend.

Neues Kita-Gebäude erst in Jahren bezugsfertig

Seit November ist St. Mauritius im endgültigen Provisorium angekommen. Es kann Jahre dauern, bis ein neues Kita-Gebäude bezugsfertig ist, deshalb wurde für die Einrichtung ein vergleichsweise komfortabler Pavillon auf dem ehemaligen Bolzplatz von Heimersheim errichtet. „Wir haben hier mehr Platz als in unserem eigentlichen Gebäude“, sagt Sabine Sausen. So gibt es zum ersten Mal einen Speisesaal statt Mittagessen im Gruppenraum. „Uns hat es gut getroffen“, findet ­Sausen.

Ein Jahr nach der Flut: Kitas haben Ausweichquartiere bezogen Ein Jahr ist seit der Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen. Auf einem ehemaligen Bolzplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler Heimersheim hat die Kita St. Mauritius ihr Provisorium bezogen. Die Kita wurde bei der Flut am 14. Juli 2021 zerstört.

Trotzdem ist noch viel zu tun, es fehlen noch Einrichtungsgegenstände und etwas Leben in den zunächst dann doch etwas kargen Räumen. Bei all dem hilft das Geld aus der Spendenaktion unserer Zeitungsgruppe Münsterland / „Westfälische Nachrichten“ und Partner. „Als ­Erzieherinnen sind wir es gewohnt, immer zu knapsen“, verdeutlicht die Kita-Leiterin. Doch dank der Spenden dürfe es nun auch mal das Bessere, das Größere, das ­pädagogisch Sinn­vollere sein – wie der Ex­perimentierschrank in der ­„Grünen Gruppe“.

Kita in Bad Neuenahr nach Flut abgerissen

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Gewerbegebiet von Grafschaft-Ringen. Dort, etwa zehn Autominuten oberhalb des Ahrtals, haben im Schatten der landschafts­prägenden Haribo-Gummibärchen-Fabrik gleich zwei Einrichtungen der katholischen Kita gGmbH ihre vorläufige Heimat gefunden.

Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 – drei Wochen nach der Flutkatastrophe Die St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021: Sie wurde drei Wochen zuvor bei der Hochwasser-Katastrophe völlig zerstört und muss abgerissen werden. Diese außenwand etwa wurde komplett weggedrückt. Bei der Einrichtung eines Provisoriums und später eines neuen Gebäudes helfen Spenden unserer Leser.

Das Blandine-Merten-Haus war einst eine sehr ­große Kita nahe der Ahr im Ortsteil Bad Neuenahr. ­Heute steht das Schild, das Autofahrer um Rücksichtnahme für Kinder bittet, neben einer riesigen Baugrube: Die Kita ist abgerissen, der Schutt weggebracht.

Vorübergehender Kita-Betrieb in einem Festzelt

Vorübergehend war die Einrichtung in einem Festzelt untergebracht. Doch während der Weihnachts­ferien bevölkerten Mäuse die beheizte Halle, die Kita musste schon wieder improvisieren. Seit Anfang März werden die bis zu 125 Kinder täglich nach Ringen kutschiert – von ihren Eltern oder einem Bus.

Spendenaktion unserer Zeitung Foto: Innerhalb weniger ­Wochen kamen bei der Spendenaktion der Zeitungsgruppe Münsterland / „Westfälische Nachrichten“ und Partner insgesamt 836 747,33 Euro zusammen. Sie sind gedacht für acht zerstörte Kindertagesstätten verschiedener Träger. Von dem Geld ­sollen nicht etwa die Gebäude neu gebaut oder die Einrichtung bezahlt werden, die versichert war. Stattdessen können die Einrichtungen das Geld nutzen für die Anschaffung von Ausstattungen, die nicht zur Grundkonfiguration einer Kita gehören, aber das Leben in den Einrichtungen erst schön und pädagogisch besonders wertvoll ­machen. Das Geld ist ­ausgezahlt, inzwischen wird es auch investiert in Dinge, die später von den Provisorien in die end­gültigen neuen Kitas mit umziehen können. ...

Das Einrichten geschieht Schritt für Schritt – und Leiter Stefan Ibs gewinnt genau dem viel Gutes ab. Denn so merkt das Team täglich, dass es vorangeht, dass etwas passiert. „Uns ist wichtig, dass das Geld schon jetzt den Kindern zugute kommt“, betont Ibs. Denn auch wenn das hier ein Provisorium ist: Es wird eine ganze Kita-Generation halten müssen. Wer jetzt in die Kita kommt, wird keine andere Kita kennenlernen. Bis ein Neubau steht, gehen die Kita-Kids von heute längst zur Schule.

„ Wir ver­suchen, für die Kinder hier alles optimal zu machen. “ Stefan Ibs

Nur zwei Seitenstraßen weiter steht das Container-Ensemble der Kita St. Pius. „Wir sind ziemlich gut im Alltag angekommen“, sagt Leiterin Helga Pollich. Viele Möbel sind schon da, zusammen mit den Kindern schaue das Team, was noch gebraucht wird. „Wir ver­suchen, für die Kinder hier alles optimal zu machen.“ Auch hier verschaffen die Spenden unserer Leser Luft.

Besuch in Dernau am 4. August 2021 – drei Wochen nach der Flutkatastrophe „So hoch stand das Wasser", sagt Kita-Leiterin Margit Hess am 4. August 2021 in der Kita Kita St. Johannes der Apostel in Dernau -- und muss sich richtig strecken. Die Kita St. Johannes der Apostel in Dernau wurde weitgehend zerstört. Was noch intakt ist, ist total verschmutzt -- auch drei Wochen später noch, obwohl ungezählte Helfer tagelang in dem Gebäude gearbeitet haben. Rund drei Wochen nach dem Hochwasser ist am 4. August 2021 im Ort Dernau viel geräumt und die Ahr schlängelt sich wie unschuldig als kleines Flüsschen durch den Ort.

Doch so optimistisch hier oben alle merklich in die Zukunft schauen: Ganz ohne Wehmut geht es nicht. Im Januar, erzählt Pollich, habe sich das Team am zerstörten Gebäude getroffen. Es steht noch unweit der Ahr, muss aber abgerissen werden, „Das war gut für die Mitarbeiter, weil sie abschließen können.“ Aber nicht alle haben es übers Herz gebracht, dorthin zu kommen . . .