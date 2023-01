Ab in den Urlaub: Die Tourismus-Sparte war am FMO auch im vergangenen Jahr maßgeblich verantwortlich für das Passagierwachstum.

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren kann der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) für das gerade abgelaufene Jahr mit positiven Passagierzahlen aufwarten. Etwas mehr als 830.000 Fluggäste nutzten 2022 den Grevener Airport.

Das hat FMO-Sprecher Andrés Heinemann am Montag auf Nachfrage erklärt. Mit diesem Ergebnis ist der Flughafen auf gutem Weg, an die Vor-Corona-Ergebnisse anzuknüpfen: 2019 hatten rund 990.000 Passagiere den Flughafen genutzt, nach 1,03 Millionen im Jahr davor. In den beiden folgenden Corona-Jahren 2020 und 2021 brachen die Zahlen förmlich ein. Knapp 223.000 bzw. 362.000 Fluggäste nutzten den Airport.

Balearen-Verbindung auf Höchstwert seit Jahren

Die Eine-Million-Passagier-Marke zu knacken, ist für den FMO nicht nur aus Marketing-Gründen wichtig. Der Flughafen braucht ein solches Passagieraufkommen, um wirtschaftlich eine schwarze Null schreiben zu können.

Sommerflugplan 2023: Alle Ziele ab dem FMO Mitten in der kalten Jahreszeit und kurz vor Weihnachten wurde am Flughafen Münster/Osnabrück bereits der Flugplan für den Sommer 2023 freigeschaltet. Es gibt neue Ziele und Airlines. Foto: FMO Mallorca: Die beliebte Urlaubsinsel wird bis zu 25 Mal pro Woche angeflogen. Und gleich drei Fluganbieter sind auf der Strecke zum beliebten Urlaubsort Mallorca unterwegs: Eurowings startet bis zu elfmal und Ryanair bis zu zehnmal wöchentlich. Darüber hinaus wird auch der Reiseveranstalter TUI vier weitere wöchentliche Flüge anbieten. Foto: dpa Antalya: Das neben Mallorca gleichermaßen stark nachgefragte Urlaubsziel Antalya an der türkischen Riviera wird im kommenden Sommer von "SunExpress" bis zu dreimal täglich angeflogen. Corendon Airlines, Tailwind Airlines und weitere Fluggesellschaften nehmen ebenfalls Kurs auf die Urlaubsregion in der Türkei. Foto: Marius Becker/dpa Hurghada: Mit Air Cairo gibt es eine neue Fluggesellschaft am FMO. Zweimal wöchentlich steht der ägyptische Badeort Hurghada im Flugplan. Foto: Gunnar A. Pier Frankfurt: Mit Lufthansa erreichen Fluggäste ab dem FMO schnell und unkompliziert nahezu alle Ziele weltweit. Lufthansa wird die Frequenzen weiter erhöhen und Frankfurt wieder bis zu viermal täglich ansteuern. Foto: Boris Roessler/dpa München: Lufthansa wird München bis zu fünfmal täglich anfliegen. Foto: Gunnar A. Pier Kanarische Inseln: TUI wird am FMO ab Ende April ein Flugzeug stationieren, das auch die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa bedienen wird. Durchgeführt werden die Flüge mit einer modernen Boeing 737 der TUI-Partnerfluggesellschaft "SmartLynx". Die Maschine der "SmartLynx" ersetzt das bislang am FMO stationierte Flugzeug der Corendon Airlines. Foto: dpa Kreta/Heraklion: Das Ziel Kreta wird neben TUI noch mit Zusatzflügen von Agean Airlines verstärkt. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa/dpa-tmn Korfu: Die irische Low-Cost-Airline Ryanair wird Flüge auf die griechische Insel Korfu anbieten. Foto: M. Mitzithropoulos/GNTO/dpa-tmn Kos: Ab dem 26. Mai 2023 geht es mit Corendon Airlines wöchentlich zur griechischen Insel Kos. Foto: dpa Rhodos: Die Fluggesellschaft Corendon Airlines fliegt ab 28. Mai 2023 sonntags, ab 8. Juni zusätzlich donnerstags auf die griechische Insel. Foto: dpa Zadar: Ab Juni wird Ryanair ein neues Ziel für den FMO-Flugplan anbieten. Zadar in Kroatien. Foto: Port of Zadar Authority Monastir: Mit Tunesien gibt es im kommenden Jahr wieder ein Ziel in Nordafrika. Während der Sommerferien fliegt Nouvelair wöchentlich nach Monastir zur beliebten Baderegion am Golf von Hammamet. Foto: Stadt Münster Pristina: GP Aviation wird im Sommer wieder dreimal wöchentlich in die kosovarische Stadt Pristina fliegen. Neben Pristina selbst ist der Ort Prizren im Süden einen Besuch wert (hier im Bild). Foto: IMAGO / agefotostock

Motor für das Verkehrswachstum war im vergangenen Jahr wieder der Tourismus. Als stärkste Verbindungen kristallisierten sich die Strecken nach Palma de Mallorca mit 241.000 Fluggästen und nach Antalya in der Türkei mit 219.000 Passagieren heraus. Beide Zahlen sind – so Heinemann – für den Flughafen rekordverdächtig. Noch nie seien in einem Jahr von Greven aus mehr Menschen an die türkische Riviera geflogen. Die Passagierzahlen für die Balearen-Verbindung sind für die FMO der höchste Jahreswert seit zehn Jahren.

Etwas anders sieht die Entwicklung hingegen im Linienflugverkehr aus. Die Verbindungen zu den Drehkreuzen Frankfurt und München erholen sich nach FMO-Angaben nur langsam. Nach München flogen 2022 etwas mehr als 110.000 Menschen, das Ziel Frankfurt steuerten 46.000 Passagiere an. Das ist in beiden Fällen ungefähr die Hälfte des Vor-Corona-Niveaus.