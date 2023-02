Für diesen Freitag hat die Gewerkschaft Verdi an sieben großen deutschen Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Flughafen Münster-Osnabrück wird zwar nicht direkt bestreikt, dennoch hat der Ausstand am FMO Auswirkungen.

Mehr Flüge trotz Ausfällen? Der Hintergrund: Einige Ryanair-Flüge vom bestreikten Flughafen Dortmund werden nach Greven verlegt, wie Flughafen-Sprecher Detlef Döbberthin auf Anfrage erklärte.

Zugleich fallen am FMO aber jeweils zwei Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie von und nach München aus, weil Verdi diese beiden großen Flughäfen bestreikt.

Weitgehende Normalisierung ab Samstag

Im Gegenzug werden aber die Ryanair-Flüge ins polnische Kattowitz – je zwei Start und Landungen – von Dortmund an dem FMO verlegt. Auch die Ryanair-Maschinen aus und nach Porto sowie Palma de Mallorca starten und landen in Greven statt in Dortmund. Zudem hat Corendon Airlines eine Verbindung von und nach Teneriffa am Freitag aus der Revierstadt zum FMO verlegt.

Für Samstag rechnet Döbberthin mit einem weitgehend normalen Flugbetrieb am FMO – abgesehen von der Frühmaschine nach Frankfurt, die ausfallen wird. Allerdings könne der Streik beim Weiterflug von den großen Drehkreuzen noch zu spüren sein.