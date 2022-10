Spätestens 2025 sollen hybride Flugzeuge am FMO starten

"In zwei bis zweieinhalb Jahren" sollen erstmals hybride Flugzeuge am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) starten.

Der neue Verbund fürs nachhaltige Fliegen, dem neben dem FMO unter anderem die Hochschulen Osnabrück und Tromso (Norwegen), der Ostfriesische Flugdienst, die Flugzeuglackierer Aircraft Painter APS, die ACC Columbia Jet Service und das Flugzeugwartungsunternehmen PAD Aviation angehören, will den Luftverkehr emissionsärmer, im Idealfall emissionsfrei machen.

Der Innovationsverbund, der auf angewandte Forschung bauen will, nutzt dafür auch leerstehende Flächen am Flughafen in Greven. So soll zum Beispiel ein Labor zur Forschung und Ausbildung entstehen. „Leider können wir nicht einfach auf Knopfdruck von heute auf Morgen emissionsfrei fliegen“, sagt Dr. Steffen Schrader vom Fachbereich für Aircraft und Flight Engineering in Osnabrück.

Nachhaltigkeit großes Thema am FMO

Trotzdem habe man sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Schon in „zwei bis zweieinhalb Jahren“ sollen zum Beispiel hybride Flugzeuge – mit Elektro- und Verbrennermotor – vom FMO starten. „Mit einem Elektroantrieb kommt man noch nicht weit. Aber wenn er schon nur für den Start eingesetzt wird, kann das enorm viel Kerosin einsparen“, sagt Schrader.

„Wir wollen in Sachen Nachhaltigkeit nicht nur einen Fuß in die Tür bekommen, sondern auch Vorreiter werden“, sagt FMO-Geschäftsführer Schwarz zum Innovationsverbund.

Kein "weiter so" am FMO

Mit der neuen Partnerschaft in Sachen Innovationen und Nachhaltigkeit will der FMO auch den Forderungen eines im Juni veröffentlichten Gutachtens nachkommen. Darin hieß es eine Schließung des Flughafens wäre falsch, aber ein „Weiter so“ dürfe es auch nicht geben. „Der Gutachter forderte uns auf, neben dem Flugbetrieb in Zukunft auch auf Innovationen zu setzen“, sagt Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer am FMO. Dieser Aufgabe stelle man sich nun.