Streik in Düsseldorf beschert dem FMO „einen schönen, vollen Tag“

So voll war die Flugtafel am Flughafen Münster/Osnabrück lange nicht mehr: 16 Ankünfte und 15 Abflüge listete sie am Montag auf. Der Streik in Düsseldorf bescherte dem Grevener Airport 3600 zusätzliche Fluggäste. Und es hätten noch mehr sein können.

Weil am Flughafen Düsseldorf gestreikt wurde, war es voll am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven. Zehn Maschinen wurden hierher umgeleitet.

Dass am Montag unter anderem am Flughafen in Düsseldorf gestreikt wird, war seit Freitag klar. „Samstag und Sonntag wurde hier koordiniert“, berichtet FMO-Sprecher Andrés Heinemann. Und so gelang es, am Montag zehn zusätzliche Maschinen abzufertigen – also zehn zusätzliche Landungen und Starts. Umgeleitet wurden ausnahmslos Ferienflieger – so blieben die Urlauber nicht in Hurghada, Agadir oder auf Teneriffa hängen.