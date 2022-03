Flughafen soll CO2-freie Zone werden

Durch den Betrieb des Flughafens in Greven soll ab 2030 kein CO2 mehr entstehen. Das hat der Airport am Donnerstag angekündigt. An den innerdeutschen Flügen hält der Chef des Airports, Professor Rainer Schwarz, aber fest.

Stephan Scheper ist Hausmeister des FMO und schließt ein Elektroauto des FMO an eine Ladestation an.

Der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) hat seinen CO 2 -Ausstoß seit 2010 von 5347 auf 241 Tonnen reduziert. Das hat der FMO am Donnerstag berichtet. Der Airport habe damit ein wichtiges Ziel fast erreicht: Er will bis 2030 klimaneutral sein, wie der Aufsichtsratsvorsitzende, Steinfurts Landrat Dr. Martin Sommer, am Donnerstag vor Journalisten ankündigte – und das als einer der ersten deutschen Flughäfen.

Seit 2019 verwendet der Flughafen nur noch Strom aus regenerativen Quellen. Das und die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Flugausfällen sorgten für den starken Rückgang auf 241 Tonnen CO 2 . Aber selbst ohne Corona hätte der Ausstoß bei 520 Tonnen gelegen, hat der Flughafen errechnet – einem Fünftel der Menge von 2019.

LED-Lampen für die Landebahn

Damit der Airport überhaupt kein Kohlendioxid mehr ausstößt, soll noch dieses Jahr eine Fotovoltaik-Anlage auf einem Parkhaus Strom produzieren, Besucher sollen an zwölf E-Ladesäulen kostenlos (bis auf die Parkgebühren) ihre Autos tanken können, die Landebahn soll mit LED-Lampen beleuchtet und die Autos des Flughafens nur noch elektrisch betrieben werden.

Dass der FMO für den Klimaschutz die Inlandsflüge streicht, ist indes kein Thema. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre jedenfalls sieht FMO-Chef Professor Rainer Schwarz nicht, dass die Bahn ein adäquates Angebot bieten könnte.