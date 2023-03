Frau von Schäferhund gebissen

In Rheine ist eine Frau von einem Schäferhund gebissen worden.

Eine 27-jährige Frau aus Rheine ist bei einem Spaziergang von einem Schäferhund gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 18. Februar gegen 9.45 Uhr.

Die Frau ging in Altenrheine zwischen der Schleuse und der Schürwegbrücke spazieren. Auf Höhe des Sportplatzes des SC Altenrheine kam ihr am Kanal eine Frau mit einem Schäferhund entgegen, der an einer langen Leine gehalten wurde. Plötzlich lief der Schäferhund zu der 27-Jährigen und biss die Frau. Sie wurde dadurch verletzt. Auch ihre Jacke wurde beschädigt.

Die Polizei sucht nun die Hundehalterin. Sie ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, schulterlanges graues Haar. Sie trug an dem Tag eine weite Jeanshose und eine hellblaue Jacke. Die Polizei bitte die Hundehalterin oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu melden.