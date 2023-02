Frau überweist vierstelligen Betrag auf Konto im Ausland

Ihre „Tochter“ bat sie um Geld, um ihre Rechnungen zu begleichen: So wurde eine Frau aus Rheine um eine vierstellige Summe betrogen.

MEHR ZUM THEMA WhatsApp-Masche verfängt Fehler erkannt, aber zu spät

Laut Polizei erhielt die Frau eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter. In dieser schrieb diese, sie habe eine neue Nummer und brauche Geld für die Begleichung zweier Rechnungen. Nach Angaben der Polizei versuchte die Frau daraufhin, Kontakt zu ihrer wirklichen Tochter aufzunehmen – jedoch ohne Erfolg. Daher überwies sie den geforderten Betrag an ein Konto im Ausland. Somit war die Rheinenserin den Betrüger in die Falle getappt.

Die Polizei appeliert:

"Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Kontonummer. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern nehmen Sie sich Zeit zum Überlegen, ob die Nachricht wirklich von ihrem Verwandten kommt. Kontaktieren Sie andere echte Verwandte. Prüfen Sie immer die Echtheit solcher Nachrichten, bevor Sie handeln."