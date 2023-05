26-Jährige weiter vermisst – Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei hat die Suche nach einer 26-jährigen Frau am späten Abend vorerst beendet. Nun intensivieren die Beamten ihre Suche nach der Vermissten.

Ermittlungen dauern an

Update: 17. Mai. Die 26-Jährige aus Coesfeld, die seit vergangenem Freitag (12. Mai) vermisst wird, dauert weiter an. Am Dienstag (16. Mai) startete die Polizei eine größere Suchaktion im Waldgebiet Roruper Holz – jedoch erfolglos. An dem Waldstück nahe der B252 wurde die Vermisste zuletzt gesehen. Nun hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ins Leben gerufen.

Unter der Nummer 02541/140 nehmen die Beamten Hinweise zur Vermissten entgegen. Die 26-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

1,70 Meter groß

auffallend schlanke Statur

sehr kurze dunkle Haare

sie hatte am Freitag einen dunklen Rucksack bei sich

sie trug ein beige/braun gestreiftes Shirt und eine dunkle Cargohose

da sie weitere Kleidung mit sich führte, könnte sie mittlerweile anders gekleidet sein

Mit diesem Foto wird nach der vermissten 26-Jährigen aus Coesfeld gesucht. Foto: Polizei Coesfeld

Update 21.45 Uhr: Die Polizei hat die Suchmaßnahmen beendet. Die Einsatzkräfte von Polizei, THW (Technisches Hilfswerk) und DRK (Deutsches Rotes Kreuz) haben alle Areale abgesucht, bei denen es aufgrund bisheriger Hinweise möglich gewesen wäre, dass sich die vermisste Frau dort aufhält. Derzeit gibt es keine weiteren Hinweise. Die Ermittlungen dauern an.

26-Jährige aus Coesfeld vermisst

Ursprungsmeldung: Die Polizei sucht außerhalb Coesfelds nach einer 26-jährigen Frau. Neben Kräften der Hundertschaft sind auch ein Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich im Waldgebiet Roruper Holz aufhalten könnte. Polizeiangaben zufolge ist es nicht ausgeschlossen, dass die Frau sich etwas antun könnte.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.