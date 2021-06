Freie Fahrt in ganz NRW in den Sommerferien

Tagestrip nach Köln? Inhaber eines regionalen Ticket-Abos können in den Sommerferien in allen Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszügen (S-Bahn, Regionalbahn, Regionalexpress) in ganz Nordrhein-Westfalen fahren.

Foto: IMAGO - viennaslide