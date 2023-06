Das ist los am zweiten Ferienwochenende

Während das Droste-Festival drei Tage lang an Münsters Rüschhaus moderne Positionen zeitgenössischer Literatur präsentiert, nimmt man es in Warendorf am Emssee leichter - beim Weinfest unter Bäumen. Leichtigkeit und Literatur vereinen die "King's Men", das namhafte Shakespeare-Schauspiel-Quartett, in Münster Mühlenhof. Und in die Zeit des Autor und noch weiter zurück reist man in Rheine. Beim Salinenfest. Hier lesen Sie unsere Freizeitempfehlungen für das Wochenende vom 30. Juni (Freitag) bis 2. Juli (Sonntag).

Droste-Festival „Wo ist Allmende“

Weinfest am Emssee in Warendorf

Salinenfest mit mittelalterlichem Flair

Shakespeare mit den "King's Men"

Leben in Billerbecks Innenstadt

Filme der Woche