Menschenkette für den Frieden: Am Prinzipalmarkt in Münster trotzen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem ungemütlichen Wetter.

Über 20.000 Menschen sollten laut den Initiatoren am Freitagnachmittag im nördlichen Münsterland ein Zeichen für Frieden setzen.

sollten laut den Initiatoren am Freitagnachmittag im nördlichen ein Zeichen für Frieden setzen. Die Menschenkette soll am Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine die Rathäuser der beiden Friedensstädte Münster und Osnabrück miteinander verbinden.

soll am Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte die Rathäuser der beiden Friedensstädte und miteinander verbinden. Der Zusammenschluss der Friedenskette erfolgte in Ladbergen

Große Lücken in Münster

Um 15 Uhr hatte die Aufstellung für die Friedenskette begonnen. Während sich am Rathaus in Osnabrück schnell zahlreiche Menschen für die Friedenskette versammelten, verlief die Aufstellung andernorts schleppender. Am Prinzipalmarkt in Münster formierte sich die Menschenkette langsam – es blieben allerdings große Lücken in der Innenstadt, berichteten Beobachter. Das könnte am strömenden Regen gelegen haben – aber nicht nur. Die Aktion galt bereits im Vorfeld als umstritten. Einige Hundert Ukrainer wurden nach dem Ende ihrer Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt gebeten, sich in die Friedenskette einzureihen. Sie lehnten es ab. An anderer Stelle waren indes auch Ukrainer Teil der Kette.

Nach und nach füllten sich andere Abschnitte – wie etwa in der Bauerschaft von Schmedehausen. Dort kamen die Menschen meistens in Gruppen und brachten warme Kleidung, Tee, Kuchen und Schals mit. Unter ihnen war auch die Gruppe „Vennfeen“ um Heike Sandknop. Der Bekanntenkreis kommt aus Telgte und Rinkerode. Mit ihrer Teilnahme wollten sie ein Zeichen für Frieden setzen. „Die Menschen haben immer noch nicht dazugelernt. Dabei ist Frieden so wichtig“, sagen sie. Rund 150 Telgter hatten sich in der Bauerschaft Bockholt eingefunden.

Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück Um 15 Uhr stellten sich die ersten Menschen für die Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück auf. Foto: Simon Beckmann Mehr als 18.000 Menschen hatten sich für die Aktion angemeldet. Foto: Simon Beckmann Dennoch füllten sich die Abschnitte nur langsam – wie hier in Schmedehausen. Foto: Simon Beckmann Mit Bändern sollten Abschnitte überbrückt werden, in denen Teilnehmer fehlten. Foto: Simon Beckmann Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten mit Bussen an. Foto: Simon Beckmann Eindrücke zwischen Ladbergen und Schmedehausen. Am Prinzipalmarkt in Münster versammelten sich Menschen für die Aktion, doch im Stadtgebiet blieben große Lücken in der Kette. Eindrücke aus Telgte. Von vielen Teilnehmern aus Telgte wurde vor allem die Idee gelobt, zwischen den Friedensstädten Münster und Osnabrück eine solche Aktion durchzuführen. Rund 150 Telgter sind dem Aufruf zur Friedenskette gefolgt. Eine Menschenkette bilden und gleichzeitig einen Schirm halten – wie das geht, konnte man unter anderem in Schmedehausen sehen. Deutlich mehr los war in Osnabrück. Maria Kotschetkowa kommt aus Twer, hat Angehörige in der Ukraine und lebt in Rotterdam. Links ihre Schwester Lidia Wübbelmann, die ursprünglich ebenfalls aus Twer kommt. Mit Flatterband wurden Lücken in Ladbergen geschlossen.

Dem schlechten Wetter getrotzt

Ewald Brandmann hatte ganz praktisch gedacht. Der Tischlermeister hatte in seiner Werkstatt noch schnell zu einem Rolladengurt gegriffen, um damit die Friedenskette zu verlängern. Zusammen mit rund 150 Telgtern stand er im Bereich von Nahrups Hof in den Bockholter Bergen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

„Ich wollte unbedingt etwas tun“, sagte Josef Hölscher, der neben Brandmann in der Reihe stand. Er hatte eigens am Sammelplatz in der Planwiese angehalten, um weitere Mitfahrer aufzunehmen. „Der Krieg ist schrecklich und muss endlich beendet werden“, sagte er, und etliche Umstehende nickten.

Ähnlich sah das Holger Rüschenschulte. Der Westbeverner war in die Nähe der St.-Wendelin-Kapelle gefahren, um sich dort den Teilnehmern anzuschließen. Auch er ließ sich nicht, wie viele andere, vom schlechten Wetter schrecken. Ein Zeichen für den Frieden setzen, das war auch seine Intention.

Lob für die Initiatoren

Von vielen Teilnehmern aus Telgte wurde vor allem die Idee gelobt, zwischen den Friedensstädten Münster und Osnabrück eine solche Aktion durchzuführen. „Es kommt auf das Zeichen an, da macht es nichts, dass es auch Lücken gibt“, sagte Hedwig Bockhorn aus Greven, die mitten in der Telgter Gruppe stand – ganz spontan, denn eigentlich war sie auf dem Weg zum Reiterhof, um ihre Tochter abzuholen.

Zur Teilnahme aufgerufen hatten die Kirchengemeinde St. Marien, alle im Rat vertretenen Parteien sowie verschiedene Vereine und Verbände. Mehr als 70 Telgter hatten sich mit einem Bus auf den Weg gemacht, etliche weitere mit Privat-Pkw oder Kleinbussen des Vereins „Urlaub & Pflege“. Zudem zahlreiche, trotz des mäßigen Wetters mit dem Fahrrad, darunter auch Bürgermeister Wolfgang Pieper.

Clemens Stock, zusammen mit Ulla Voß und Werner Terwort sowie weiteren Beteiligten hatte er den harten Kern des Organisationsteams gebildet, sprach angesichts des regnerischen Wetters von einer sehr guten Beteiligung. Rund 150 Telgter seien dem Aufruf gefolgt. „Wir sind sehr zufrieden.“

Verstärkung bekamen die Telgter übrigens von einer größeren Gruppe aus Seppenrade, die Lücken schloss.

Viele kurzfristige Teilnehmer

Nass und kalt, aber trotzdem bester Stimmung: So beschrieb Heinz-Josef Zumhasch, einer der Organisatoren der Ostbeverner Teilnahme an der Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück, die Rückmeldungen der Teilnehmer. Zwischen 80 und 100 Ostbeverner, so die Schätzung der Organisatoren, hatten sich von den Wetter-Rahmenbedingungen nicht abschrecken lassen und schlossen ein Teilstück der Gesamtstrecke.

„An der einen oder anderen Stelle haben wir mit Bänder nachgeholfen“, betont Zumhasch, dem das klare Zeichen gegen den Krieg in besonderes Anliegen war und ist. Er war hocherfreut, dass sich so viele Teilnehmer aus Ostbevern kurzfristig entschlossen hätten, doch zu kommen. „Damit haben wir ein wichtiges Zeichen gegen den Krieg mitten in Europa gesetzt“, betonte er im Gespräch. Denn auch wenn es mit dem Singen des John-Lennon-Liedes „Give Peace a Chance“ nur bedingt geklappt hatte, es habe viele interessante Gespräche und Begegnungen gegeben.

Zusammenschluss in Ladbergen

Der Zusammenschluss beider Ketten aus Norden und Süden erfolgte auf an einem Bauernhof in Ladbergen, wo sich die Osnabrücker Bürgermeisterin Pötter und Münsters Bürgermeister Rosenau die Hand reichten. „Das ist ein ganz starkes Zeichen der Solidarität“, sagte Pötter. Um 16.07 wurde eine Schweigeminute abgehalten. Zum Abschluss der Aktion sangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 16.08 Uhr zusammen "Give peace a chance“ von John Lennon. Der Song wurde gleichzeitig bei verschiedenen Radiosendern gespielt.

Die 50 Kilometer lange Friedenskette soll ein Symbol sein für das weltweite Niederlegen von Kriegswaffen, für die Aufnahme von Friedensverhandlungen und Abrüstung, aber auch für Klimaschutz.

Verkehrsteilnehmer mussten in der Zeit, in der die Friedenskette gebildet wurde, Beeinträchtigungen während ihrer Fahrt in Kauf nehmen.

Veranstalter zeigen sich zufrieden

"Dass sich 20. 000 Menschen an der Kette beteiligt haben und für Frieden einsetzen, ist eine super Sache. Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, zog Rixa Borns aus dem Organisationsteams eine erste Bilanz.

Die Polizei hat selbst keine Zahlen ermittelt. „Die Veranstalter sprechen von 20.000 Menschen“, sagt Polizeisprecher Jan Schabacker. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Der Sprecher der Polizei Münster spricht allerdings „in Teilen von Verkehrsbehinderungen“. Einige Straßen waren kurzzeitig gesperrt.

Kritik im Vorfeld

Ursprünglich hatten die Organisatoren mit 50.000 Teilnehmern gerechnet. Schnell wurde klar, dass das zu ambitioniert war.

Zumal es im Vorfeld Kritik gegeben hatte, das Motto „peace now“ bringe nicht ausreichend Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck.