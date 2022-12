Friedenslicht ist ausgesendet

Es soll in der dunklen Zeit des Krieges ein sichtbar helles Zeichen der Hoffnung und des Glaubens sein: Rund 1000 Pfadfinder aus dem Bistum haben sich am Sonntagnachmittag in Münster im Paulus-Dom zur zentralen Aussendungsfeier des Friedenslichtes unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“ versammelt.

Das Friedenslicht ist im Paulus-Dom angekommen: Bei der zentralen Aussendungsfeier für das Bistum am Sonntagnachmittag wurde die „Flamme des Friedens“ an die Pfadfinder weitergereicht.

Von Münster aus werden die Jugendlichen bis zum Heiligen Abend bistumsweit in vielen Gemeinden des Münsterlands und des Oldenburger Lands das Friedenslicht an „alle Menschen guten Willens“ weiterreichen. Am Haupteingang des Doms konnten zudem Gläubige das Friedenslicht am Sonntag an einem Infostand abholen, noch bis zum Ende der Krippenzeit Mitte Januar brennt das Friedenslicht in der Bistumskirche und kann im Kapellenumgang geteilt werden.