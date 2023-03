Emmanuel Macron wird mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Hat die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe damit eine gute Entscheidung getroffen? Politikwissenschaftler Prof. Dr. Oliver Treib von der Universität Münster gibt im Interview seine Einschätzung dazu ab.

Ist der Staatspräsident Macron eine gute Wahl?

Oliver Treib: Das hängt davon ab, ob man der Überlegung der Jury folgt, die Herrn Macron ja vor allem wegen seines entschiedenen Eintretens für eine stärkere EU würdigt. Hier hat er als überzeugter Europäer und Motor für Europa klare Impulse gesetzt, allerdings stellt sich die Frage, ob die alte Gleichung „mehr Europa bedeutet automatisch mehr Frieden in Europa“ heute noch ohne Weiteres stimmt. Es gibt ja viele Gegner einer weiteren Machtübertragung an die EU, und zwar bis weit in die Mitte des politischen Spektrums hinein. Die großen Integrationsschritte, die Herr Macron vor Augen hat, würden aus meiner Sicht tiefe politische Gräben zwischen EU-Enthusiasten und integrationsskeptischen Kreisen in der Bevölkerung aufwerfen, das habe ich mit Kollegen an der Uni Münster erst kürzlich im Rahmen eines großen internationalen Projekts auf Grundlage ländervergleichender Umfrageergebnisse nachgewiesen. Ich frage mich, ob es dem Frieden in Europa nicht zuträglicher wäre, wenn man die grundlegende institutionelle Ordnung der EU erst einmal so lässt, wie sie ist, und sich auf die Lösung von Problemen konzentriert, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind.

Welche Probleme sind den Bürgerinnen und Bürgern wichtig?

Treib: Unseren Umfrageergebnissen zufolge wollen viele Menschen, dass sich die EU vor allem um die großen globalen Herausforderungen kümmern soll, die von den einzelnen Staaten allein nicht mehr gelöst werden können. Dazu passt Herrn Macrons Motto „l’Europe qui protège“. Gemäß diesem Narrativ soll die EU also vor allem dem Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger dienen, und zwar soll sie die Menschen vor den Unwägbarkeiten der globalisierten Welt schützen. Anstatt also einen europäischen Sozialstaat zu erträumen, der eigentlich nur das duplizieren würde, was wir schon seit mehr 100 Jahren auf der nationalen Ebene haben, sollte die EU sich um Klimaschutz und Energiesicherheit, um die Bekämpfung von internationalem Terrorismus oder auch um das Management grenzüberschreitender Migrationsströme kümmern. Insofern hat Herr Macron in der EU-Politik also durchaus auch Impulse gesetzt, die im Sinne breiter Bevölkerungsschichten sind – jedenfalls so lange damit keine drastischen Kompetenzübertragungen an die EU verbunden werden, aber die EU hat ja in vielen dieser Bereiche bereits sehr weitreichende Handlungsmöglichkeiten.

Welche Rolle kann Macron für einen Frieden in der Ukraine einnehmen?

Treib: Das ist aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen. Unter den Staats- und Regierungschefs der EU ist er sicherlich derjenige, der sich am ehesten für eine Verhandlungslösung einsetzt, wobei ich den Eindruck habe, dass auch Kanzler Olaf Scholz, der sich eng mit Macron abstimmt, in diese Richtung tendiert, es aber im Moment noch nicht öffentlich hinausposaunt. Macron hat verstanden, dass der Krieg irgendwann durch Verhandlungen beendet werden muss und dass wir Europäer, die wir massiv Waffen in die Kriegsregion liefern, auch eine Verantwortung für das Zustandekommen einer Verhandlungslösung haben. Solche Verhandlungen können nur auf einen Kompromiss abzielen, der beiden Seiten, also nicht nur Russland, sondern auch der Ukraine, Konzessionen abfordert. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Macron als Vermittler in Frage kommt, denn von Putin wird er sicher als Vertreter der extrem pro-ukrainisch handelnden EU wahrgenommen. So verrückt das zunächst klingen mag, aber als Vermittler könnte ich mir eher den ungarischen Premier Orbán oder den türkischen Präsidenten Erdoğan vorstellen.

Westfälischer Friedenspreis: Die bisherigen Preisträger Der Preis des Westfälischen Friedens geht 2024 an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Er habe seit Beginn seiner Präsidentschaft die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit zum Schwerpunkt seiner Politik gemacht und stärke so den Frieden in Europa, teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Freitag in Münster mit. Foto: dpa Den zugehörigen Jugendpreis erhält das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Das engagiert sich laut Angaben für die Vermittlung europäischer Freundschaft beider Länder ein. Während des Ukraine-Kriegs habe es sein Engagement für ukrainische Jugendliche und Familien erweitert. Foto: Ondrej Cinkajzl 1998 erhielt Vaclav Havel (links im Bild), Schriftsteller und ehemaliger tschechischer Staatspräsident, den Preis des Westfälischen Friedens. Foto: dpa Der Westfälische Friedenspreis ist auch bekannt als Preis des Westfälischen Friedens und wird seit 1998, dem Jahr des 350-jährigen Bestehens des Westfälischen Friedens, alle zwei Jahre verliehen. Foto: friedenspreis-presse.de Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 2000 mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Foto: A2942 Ingo Wagner Im Jahr 2002 ging der Friedenspreis an die ehemalige Bundesanwältin der Schweiz: Carla Del Ponte Foto: Martial Trezzini Der Dirigent Kurt Masur wurde im Jahr 2004 ausgezeichnet. Foto: dpa 2006 erhielt der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing den Preis. Foto: Rolf Vennenbernd Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan wurde 2008 mit dem Preis des Westfälischen Friedens geehrt. Foto: A1885 epa Keystone Sandro Campar 2010 wurde der Dirigent und Pinanist Daniel Barenboim mit dem Preis geehrt. Foto: Kim Graf Verleihung des Westfälischen Friedenspreises im Jahr 2012 an Helmut Schmidt. Foto: Jürgen Peperhowe Mit dem Preis des Westfälischen Friedens wurden im Jahr 2014 die „International Space Station“ (ISS) und die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Foto: Jürgen Peperhowe Die „International Space Station“ (ISS) steht für eine friedliche internationale Zusammenarbeit der ehemals verfeindeten Supermächte Russland und USA im All. 400 Kilometer hoch über der Erde kooperieren nun Staaten, die sich zuvor im Kalten Krieg gegenüberstanden. Foto: NASA, dpa Jordaniens König Abdullah II. erhielt den Friedenspreis im Jahr 2016. Foto: dpa Dr. Reinhard Zinkann und Markus Lewe (rechts oben) präsentierten die Preisträger. Den Westfälischen Friedenspreis 2018 bekamen die Pfadfinder (rechts unten) sowie (links von oben) Litauen (Präsidentin Dalia Grybauskaite), Lettland (Raimonds Vejonis) und Estland (Kersti Kaljulaid). Foto: Gunnar A. Pier, Christian Schnaubelt, dpa (3) - Montage: gap 2020: Die Kinder und Jugendlichen der Initiative Plant-for-the-Planet erhalten den Preis für ihr aktiven Handeln gegen den Klimawandel. Das Bild zeigt den Umweltaktivisten und Gründer - Felix Finkbeiner. Foto: Sina Schuldt/dpa 2020: Die früheren Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev (l.), werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit ausgezeichnet. Foto: picture alliance/Boris Grdanoski/AP/dpa

Verbinden Sie mit der Auszeichnung eine Hoffnung?

Treib: Als Politikwissenschaftler habe ich mir abgewöhnt, darauf zu hoffen, dass die Welt besser wird. Und letztlich sollte man die Rolle solcher Preise auch nicht überbewerten. Selbst die Verleihung des Friedensnobelpreises hat noch keine Kriege beendet oder Konflikte entschärft. Eine kleine Hoffnung wäre vielleicht, dass durch die Auszeichnung die realistischeren, auf Kompromissfindung zwischen Russland und der Ukraine abzielenden Positionen von Herrn Macron in der deutschen Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit finden. Denn zwischen den bedingungslosen Waffenlieferungs-Befürwortern um Strack-Zimmermann oder Hofreiter und den vermeintlichen Putin-Freunden um Wagenknecht oder gar aus den Reihen der AfD gibt es durchaus noch Platz für eine dritte Position, die hierzulande aber kaum Gehör findet. Und aus meiner Sicht bringt uns nur diese auf Anerkennung von faktischen Machtverhältnissen aufbauende Kompromisslinie einen Schritt näher an eine mögliche Friedensordnung.