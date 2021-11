Frostige Aussichten am Wochenende

Die beiden Hochdruckgebiete Silvi und Tilda, die auch das Münsterland erreichen, sorgen dem Meteorologen Jürgen Schmidt von "Wetterkontor" zufolge in dieser Woche noch für milde Temperaturen. Der Dienstag (9.11.) ist geprägt von örtlichem Nebel, die Temperaturen können auf bis zu 13 Grad steigen.

Am Mittwoch (10.11.) wird es etwas wolkiger - aber nicht unfreundlich. Es kommt auch zu sonnigen Phasen und bleibt aller Voraussicht nach trocken bei einer Temperatur von elf Grad. Obwohl sich die Temperaturen in beiden Nächten der Null-Grad-Marke nähern, bleibt es noch frostfrei.

Wechselhaftes Wetter - vereinzelt Regenfälle

Zum Karnevalsauftakt am Donnerstag (11. 11.) kann Regen zwar nicht ausgeschlossen werden, doch bei elf Grad kann immerhin „das Eisbärenkostüm noch im Schrank bleiben", sagt Jürgen Schmidt.

Von Westen zieht schließlich am Freitag (12. 11.) ein Tief herein, das für wechselhaftes Wetter mit Regenfällen sorgt. Die Temperaturen bleiben allerdings bis Samstag (13. 11.) tendenziell mild.

Frostgefahr am Wochenende

Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag besteht Frostgefahr – spätestens dann sollten empfindliche Pflanzen in Sicherheit gebracht werden. Am Sonntag (14. 11.) kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Thermometer unter zehn Grad anzeigén wird.

Die neue Woche wird dann - im Gegensatz zur aktuellen Woche – wahrscheinlich aufgrund von Frost in der Nacht von Sonntag auf Montag mit trockener Kälte starten.