Fünf Schwerverletzte nach Unfällen im Münsterland

Gleich mehrmals mussten Rettungskräfte im Münsterland am Wochenende zu Unfällen rausfahren. Hierbei wurden Radfahrer und Motorradfahrer schwer verletzt – insgesamt fünf Personen wurden in Krankenhäusern aufgenommen.

Am Freitagabend (2. Juni) kam es in Olfen zu einem Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Auto: Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Oer-Erkenschwick kollidierte bei einem Abbiegevorgang gegen 20 Uhr mit einem vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund, wie die Polizei berichtet.

Der Dortmunder erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Fahrspur der B235 (Fahrtrichtung Datteln) blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Kurz vorher gab es einen Unfall an der Landstraße 874 bei Nottuln: Eine 38-jährige Autofahrerin aus Havixbeck war laut Polizeibericht gegen 17.30 Uhr an einem Wanderparkplatz mit einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Drensteinfurt, der ihr entgegenkommen war, zusammengestoßen. Dieser befuhr mit seinem Krad die L874 in Fahrtrichtung Havixbeck.

Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Unfälle mit Radfahrern

In Emsdetten stürzte am Samstag (3. Juni) gegen 15.15 Uhr eine 47-jährige Radfahrerin aus Emsdetten auf der Straße An den Klärteichen und verletzte sich schwer. Zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Helm. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstagabend (3. Juni) war in Lengerich ein 59-jähriger Mann gegen 18.50 Uhr mit seinem E-Bike unterwegs, als er an einer Fahrbahnschwelle stürzte. Der Lengericher, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug und unter dem Einfluss von Alkohol stand, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

An dieser Stelle weist die Polizei erneut darauf hin, wie wichtig es ist, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, er schützt aber vor schweren Verletzungen. Die Kreispolizei Steinfurt rät dringend zum Tragen eines Helms – egal ob auf dem Fahrrad, Pedelec, E-Bike oder E-Scooter.

Verletztentransport per Rettungshubschrauber

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden am Sonntag (4. Juni) bei einem Unfall bei Coesfeld-Lette: Gegen 13.35 Uhr befuhr er mit anderen Motorradfahrern die Bauerschaft Herteler bei Lette in Richtung Rekener Straße. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit dem Auto einer 60-jährigen Coesfelderin. Sie war von Lette kommend in Richtung B474 unterwegs gewesen, berichtet die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Ein Unfallaufnahme-Team unterstützte bei der Spurensicherung – der betroffene Bereich war rund vier Stunden gesperrt.