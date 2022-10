So viel Prominenz wie nie am FMO

G7-Treffen funktionieren nach ei­genen Regeln. Deshalb sind die Tage ab Mittwoch am FMO in Greven auch keine gewöhnlichen Tage. Zwölf Delegationen werden dort ankommen.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden auch am FMO in Greven keine gewöhnlichen Tage.

Ungezählte Vorbereitungstreffen, ebensoviele Besuche von Sicherheitsexperten und Außenamtsvertretern für etwas, das am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ei­­gentlich Tagewerk ist: starten und landen, aussteigen und einsteigen.

Weil aber G7-Treffen nach ei­genen Regeln funktionieren, sind der Mittwoch, Donnerstag und Freitag auch am FMO in Greven keine gewöhnlichen Tage.

Kein Empfang am FMO

Fest steht bisher: Zwölf Delegationen werden dort ankommen. Weil Deutschland und die USA vor dem eigentlichen Außenminister-Treffen ein bilaterales Zukunftsforum abhalten, reisen Baerbock und Blinken laut Ministerium bereits am Mittwoch an. „Das Gros der anderen Delegationen folgt am Donnerstag gegen 14 Uhr“, sagt FMO-Sprecher Andrés Heinemann. Wenig später wird in Münster das G7-Außenministertreffen eröffnet.

Einen Empfang wird es am FMO nicht geben. „Technische Ankunft“ heißt das Prozedere. Die Vertreter landen, steigen in Autos und brausen davon. Am Ende des Tages werden die G7-Vertreter, zwei EU-Delegationen sowie Repräsentanten aus Südafrika, Ghana und Kenia so nach Münster gelangen –, es werden aber keine zwölf Regierungsmaschinen auf dem Vorfeld stehen. „Das liegt daran, dass einige Teilnehmer Linie fliegen“, so Heinemann. Gerade bei In­ter­kontinen­tal­flü­gen sei das durchaus Usus.

Schon tags darauf ist die große Politik auch am FMO kein großes Thema mehr. Wenn Freitag gegen 18 Uhr die Abschluss-PK stattfindet, starten in Greven bereits die ersten Maschinen wieder. Die letzten beiden verlassen tags drauf das Münsterland.

Das sind die G7-Staaten Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Industrieländer der Welt. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Foto: dpa Die G7-Staaten machen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zehn Prozent der Weltbevölkerung, 31 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und 21 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus. Foto: dpa <strong>Deutschland</strong><br>Hauptstadt: Berlin<br>Einwohnerzahl: 83,13 Millionen (2021)<br>Fläche: 349.380 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 238 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4226 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,4 Jahre (Frauen) / 78,6 Jahre (Männer) Foto: dpa Amtierender Bundeskanzler ist seit Dezember 2021 Olaf Scholz (SPD; Foto). Deutschlands Staatsoberhaupt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa <strong>Frankreich</strong><br>Hauptstadt: Paris<br>Einwohnerzahl: 67,38 Millionen (2020)<br>Fläche: 547.557 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 123 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2935 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 85,3 Jahre (Frauen) / 79,2 Jahre (Männer) Foto: Saul Loeb/AFP/dpa Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron mit 39 Jahren bei Amtsantritt Frankreichs bisher jüngster Staatspräsident. Foto: Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa <strong>Italien</strong><br>Hauptstadt: Rom<br>Einwohnerzahl: 59,45 Millionen (2020)<br>Fläche: 297.730 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2101 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 84,7 Jahre (Frauen) / 80,1 Jahre (Männer) Foto: Christoph Driessen/dpa-tmn Der Amtssitz des Staatspräsidenten ist der Quirinalspalast in Rom. Amtierender Präsident der Italienischen Republik ist Sergio Mattarella. Foto: Filippo Monteforte/AFP-Pool/AP/dpa <strong>Japan</strong><br>Hauptstadt: Tokio<br>Einwohnerzahl: 125,836 Millionen (2020)<br>Fläche: 364.500 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4937 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 87,7 Jahre (Frauen) / 81,6 Jahre (Männer) Foto: Swen Pförtner/dpa Der aktuelle Regierungschef Japans ist seit dem 4. Oktober 2021 Fumio Kishida. Bis zum momentanen Zeitpunkt gab es in Japan insgesamt 102 Premierminister. Foto: Carl Court/Pool Getty Images/AP/dpa <strong>Kanada</strong><br>Hauptstadt: Ottawa<br>Einwohnerzahl: 38,04 Millionen (2020)<br>Fläche: 8.965.590 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 4 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 1991 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,9 Jahre (Frauen) / 79,7 Jahre (Männer) Foto: Justin Pierre James Trudeau ist seit dem 4. November 2015 der 23. Premierminister Kanadas. Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa <strong>Vereinigtes Königreich</strong><br>Hauptstadt: London<br>Einwohnerzahl: 67,33 Millionen (2021)<br>Fläche: 241.930 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 278 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 3188 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 82,9 Jahre (Frauen) / 79,0 Jahre (Männer) Foto: Matt Dunham/AP/dpa Die konservative Liz Truss wurde am 6. September 2022 zur britischen Premierministerin ernannt. Foto: Alastair Grant/Pool AP/dpa <strong>Vereinigte Staaten</strong><br>Hauptstadt: Washington D.C.<br>Einwohnerzahl: 331,5 Millionen (2020)<br>Fläche: 9.147.420 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 36 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 22.998 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 80,2 Jahre (Frauen) / 74,5 Jahre (Männer) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Aktueller Amtsinhaber und 46. US-Präsident ist seit dem 20. Januar 2021 Joe Biden. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

