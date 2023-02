Immer mehr Frauen bekommen ihre Kinder per Kaiserschnitt. Auch in den Geburtskliniken des Münsterlandes steigen die Zahlen an. Das hat Gründe und löst Kritik aus.

Immer mehr Kinder kommen in Deutschland per Kaiserschnitt auf die Welt. Wie das Statistische Bun­desamt am Mittwoch mitteilte, wurde fast jedes dritte in einem deutschen Krankenhaus geborene Kind auf diese Weise entbunden.