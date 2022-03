Geflüchtete sollen in Leichtbauhallen ziehen

Ibbenbüren

Im Regierungsbezirk Münster laufen die Arbeiten zur Aufnahme weiterer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf Hochtouren. Regierungspräsidentin Dorothee Feller besuchte die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Ibbenbüren und kündigte an, bald größere Unterkünfte in Leichtbauweise zu errichten.

Von Linda Braunschweig