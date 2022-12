Geldautomat in Dülmen gesprengt

Ein lauter Knall weckte in der Nacht von Mittwoch (7.12.) auf Donnerstag Anwohner in Buldern. Unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten eines Geldinstitutes gesprengt.

Ein Knall, kurze Zeit danach rast ein dunkles Auto mit drei Männer davon: Am Donnerstag (8.12.) gegen 3.30 Uhr haben unbekannte Täter den Bankautomaten der Volksbank in Dülmen-Buldern gesprengt.

Keine Aussage hat die Polizei dazu gemacht, ob die Täter Bargeld erbeutet haben. Nach Auskunft der Ermittlungsbehörden ließen die Täter einen nicht gezündeten Sprengsatz am Tatort zurück, den später Spezialisten des LKA entschärft haben.

Keine Verletzten

Der Schaden ist erheblich. „Es wird einige Wochen dauern, bis die durch die Explosion verursachten Schäden beseitigt sind und das Gebäude wieder voll funktionsfähig ist“, sagt Volksbank-Vorstand Martin Herding.

Glück im Unglück hatten bei der Explosion die Mieter der zwei Wohnungen im Obergeschoss. Sie blieben unverletzt. Der Bankvorstand erklärte, trotz des Vorfalls an dem Standort in Buldern festhalten zu wollen. Es gibt bereits erste Überlegungen, einen Notbetrieb in der Filiale mitten in Buldern zu organisieren.