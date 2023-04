Geldautomat in Stadtlohn gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (25. April) einen Geldautomaten in Stadtlohn im Kreis Borken gesprengt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die mutmaßlichen Täter sind noch auf der Flucht.

In Stadtlohn wurde ein Geldautomat gesprengt.

Explosion in Stadtlohn: In der Nacht zu Dienstag (25. April) hat gegen 3.20 Uhr ein lauter Knall die Menschen an der Dufkampstraße aus dem Schlaf gerissen. Dort hatten nach Angaben der Polizei vier Unbekannte einen Geldausgabeautomaten gesprengt.

Durch die Detonation entstand erheblicher Schaden in dem Schalterraum des Geldinstitutes. Auch ein benachbartes Geschäft wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Bewohner des Wohn-, Arztpraxis- und Geschäftshauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Angaben zur möglichen Beute konnte die Polizei noch nicht machen. Die Unbekannten flüchteten mit einem dunklen Audi A6 Avant.

Zwischenzeitlich wurden Experten der Tatortgruppe Sprengstoff/Brand des Landeskriminalamtes NRW angefordert. Bei der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise auf nicht explodierte Sprengmittel in dem Gebäude, teilte die Polizei mit.

Unbekannte flüchteten nach Sprengung mit Audi

Die Polizei leitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein und bittet nun telefonisch unter 02861/9000 an die Kriminalinspektion I in Borken um Hinweise. Das gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können beim Hinweisportal der Polizei hochgeladen werden.