Kriminelle nehmen Automaten im Kreis Borken besonders ins Visier

Noch nie gab es so viele Automaten-Sprengungen im Münsterland wie im ersten Halbjahr. Besonders im Visier der Kriminellen sind offenbar die Geräte im Kreis Borken.

Eine von vielen Automaten-Attacken im Kreis Borken: Anfang Mai wurde ein Automat in der Sparkassen-Filiale in Gronau-Epe gesprengt - verbunden mit einem größeren Gebäudeschaden.

Die Türen sind herausgebrochen, die Fenster zerstört, überall liegen Glassplitter − das waren die Folgen einer Geldautomaten-Sprengung Anfang Mai in Gronau-Epe. Die Attacke ist nur eine von zwölf im Kreis Borken im ersten Halbjahr. Kriminelle Banden, die laut NRW-Innenministerium zumeist aus den Niederlanden kommen, haben es aktuell offenbar besonders auf den Kreis Borken abgesehen. Mehr als jede achte Sprengung in NRW, inklusive der Versuche, geschah nach Angaben des Landeskriminalamtes in der Region.