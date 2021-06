Gesamtkonzept für alle Sportstätten

Die Zukunft der Turnhalle an der Kreuzschule ist in trockenen Tüchern. Bei vielen anderen Sportstätten in der Gemeinde sieht das aber noch ganz anders aus.

Im vergangenen Jahr wurde unter Einbindung der Vereine vom Gemeindesportverband ein Sanierungskonzept für das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ und zur Verwendung der Sportpauschale erarbeitet. 300 000 Euro stehen der Dinkelgemeinde zu.

Obwohl es bereits erste Fördergeld-Empfänger aus dem Programm wie etwa den Reitverein St. Georg oder den SV Heek gibt, soll das erst der Anfang gewesen sein. Die CDU-Fraktion forciert einen Sportstättenentwicklungsplan. Einen entsprechenden Antrag brachten die Christdemokraten im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss ein.

„Wir brauchen eine Bestandsanalyse und eine Handlungsempfehlung“, machte der CDU-Fraktionsvorsitzende Walter Niemeyer deutlich. Heißt: Wie sollen die Sportstätten entwickelt werden? Der Umbau der Kreuzschul-Turnhalle zu einem Sport- und Kulturzentrum inklusive eines Multifunktionsraums wurde kürzlich beschlossen.

Anders sieht da etwa die mögliche Sanierung der Grundschulen-Turnhallen aus. Auch mit Blick auf den Rechtsanspruch im Ganztag ab 2025 sei es laut CDU ein notwendiger Schritt, dieses Thema in den Blick zu nehmen.

Gute Vorarbeit geleistet



„Wir sollten darum die Sportstättenentwicklungsplanung in das integrierte Gemeindeentwicklungskonzept einbeziehen“, verdeutlichte Walter Niemeyer. Es gehe darum, Bedarfe zu klären, Flächen zu sichern, Standorte zu schützen und Nutzungszeiten sowie finanzielle Ressourcen festzulegen. Für Vereinsgelände, Hallen und alle weiteren Sportflächen.

Eine Idee, die fraktionsübergreifend für gut befunden wurde: Hermann-Josef Schepers, Fraktionsvorsitzender der SPD, sagte: „Wir brauchen ein Gesamtkonzept, daher gehört es in das Gemeindeentwicklungskonzept.“ In diesem ist vorgesehen, dass auch die Bürger beteiligt und gehört werden.

Zustimmung für den CDU-Antrag gab es auch von Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff: „Der Bereich Sport ist immens wichtig. Wir haben schon gute Vorarbeit geleistet und sind auf einem guten Weg. Doch es macht Sinn, den Sportstättenentwicklungsplan aufzunehmen.“

Der Entschluss der Aufnahme fiel am Ende einstimmig. Wie es jetzt aber konkret weitergeht, ist noch offen. Erst jüngst beauftragte die Lokalpolitik die Verwaltung, zeitnah Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept im Detail funktioniere könnte.

